Электронные квитанции могут стать альтернативой бумажным

Минстрой готовит законопроект о введении электронных платежных документов за коммунальные услуги. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Документ предполагает, что россияне должны будут выбрать один способ получения квитанций – бумажный или электронный. Сейчас по закону у них есть такое право, но на практике люди получают оба варианта.