Общество

Электронные квитанции могут стать альтернативой бумажным

Ведомости

Минстрой готовит законопроект о введении электронных платежных документов за коммунальные услуги. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Документ предполагает, что россияне должны будут выбрать один способ получения квитанций – бумажный или электронный. Сейчас по закону у них есть такое право, но на практике люди получают оба варианта.

Как пояснил Кошелев, электронные платежки сегодня автоматически приходят в «Госуслугах», ГИС ЖКХ и личном кабинете Сбербанка. Если россияне перестанут получать дублирующие бумажные квитанции, отрасль сэкономит около 5 млрд руб. в год – на их изготовление и доставку.

При этом парламентарий подчеркнул, что для тех, кто предпочитает получать бумажную платежку, ничего не изменится: «бумажные квитанции останутся доступны для всех желающих».

С 1 марта 2026 г. срок оплаты квитанций за ЖКУ сдвинулся с 10 на 15 число месяца. 

