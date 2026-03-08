Средняя зарплата в России в декабре выросла на 40 000 рублей

В июле 2025 г. зарплатные ожидания россиян почти в полтора раза превысили размер средних зарплат в России. Средняя желаемая зарплата по рынку достигла 146 000 руб. в месяц. Медианное значение, при котором половина респондентов рассчитывает на доход выше этой суммы, а половина – ниже, составило 110 000 руб.