Средняя зарплата в России в декабре выросла на 40 000 рублей
Средняя зарплата в России в декабре 2025 г. выросла более чем на 40 000 руб. по сравнению с ноябрем, подсчитали в «РИА Новости».
Если в ноябре показатель составлял 98 200 руб., то в последний месяц года он достиг 139 700 руб. Такой скачок объясняется выплатой годовых премий и 13-й зарплаты.
В годовом выражении зарплаты прибавили 11 000 руб. В декабре 2024 г. они составляли 128 700 руб.
В июле 2025 г. зарплатные ожидания россиян почти в полтора раза превысили размер средних зарплат в России. Средняя желаемая зарплата по рынку достигла 146 000 руб. в месяц. Медианное значение, при котором половина респондентов рассчитывает на доход выше этой суммы, а половина – ниже, составило 110 000 руб.