Россияне смогут подавать заявление о поиске сограждан через «Госуслуги»

В октябре 2025 г. на «Госуслугах» появилась функция выбора доверенного контакта. Она направлена на защиту аккаунта от мошенников, заявляли в Минцифры. Доверенным лицом может быть родственник или друг, у него не будет доступа к личному кабинету, и он не сможет выполнять действия от имени гражданина. В случае смены пароля ему будет приходить дополнительный код подтверждения.