Главная / Общество /

Россияне смогут подавать заявление о поиске сограждан через «Госуслуги»

Ведомости

Граждане России и компании смогут искать пропавших россиян через подачу запроса на «Госуслугах». Это следует из подписанного президентом РФ Владимиром Путиным закона.

Закон устанавливает такое право физическим и юридическим лицам. Они смогут подать заявление о поиске гражданина РФ и установлении с ним контакта в МВД и на «Госуслугах».

После этого МВД находит гражданина в базе данных и направляет ему почтовое отправление по адресу регистрации с уведомлением о вручении извещения, где указываются данные заявителя и причина обращения. Решение о выдаче информации о себе принимается разыскиваемым гражданином самостоятельно.

В октябре 2025 г. на «Госуслугах» появилась функция выбора доверенного контакта. Она направлена на защиту аккаунта от мошенников, заявляли в Минцифры. Доверенным лицом может быть родственник или друг, у него не будет доступа к личному кабинету, и он не сможет выполнять действия от имени гражданина. В случае смены пароля ему будет приходить дополнительный код подтверждения.

