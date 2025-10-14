На «Госуслугах» появилась возможность выбора доверенного контакта
На «Госуслугах» появилась функция выбора доверенного контакта, сообщили в Минцифры.
Новая функция позволит защитить аккаунт от мошенников, считают в министерстве. Главное при этом никому не сообщать логин, пароль и коды подтверждения входа.
Доверенным лицом может быть родственник или друг, у него не будет доступа к личному кабинету, и он не сможет выполнять действия от имени гражданина. В случае смены пароля ему будет приходить дополнительный код подтверждения.
«При восстановлении доступа к вашему аккаунту смс-код сначала будет приходить ему», – также уточнили в Минцифры.
Добавить доренный контакт можно через личный кабинет на «Госуслугах» в разделе «Безопасность».
Глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Финополис 2025» заявил, что «Госуслуги» обладают большим трафиком, что создает соблазны для бесконечного расширения функционала. Министр высказался за гибридную модель, предполагающую передачу части функций бизнесу для сохранения конкурентоспособности.