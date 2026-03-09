Минздрав утвердил цвета формы для российских медработников

Помимо цветовых решений, ведомство дало рекомендации по обуви для работников поликлиник и других медучреждений. Толщина подошвы должна составлять около двух-трех см для снижения нагрузки на ноги. Подошву следует делать рифленой, прорезиненной и гибкой, чтобы она не создавала неудобств при использовании и предотвращала скольжение.