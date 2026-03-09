Минздрав утвердил цвета формы для российских медработников
Министерство здравоохранения России представило рекомендации по цвету формы для медицинских сотрудников в зависимости от их должности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ. Цветовая гамма униформы выстроена в соответствии с иерархией в организации.
Руководящему составу рекомендовано носить одежду фиолетового цвета, врачам предписана форма темно-зеленого оттенка, а среднему медицинскому персоналу – салатового. Для младшего медперсонала предназначена одежда лавандового цвета, административные работники должны использовать голубую форму, а сотрудники немедицинских и хозяйственных служб вместе с IT-специалистами – серую.
Помимо цветовых решений, ведомство дало рекомендации по обуви для работников поликлиник и других медучреждений. Толщина подошвы должна составлять около двух-трех см для снижения нагрузки на ноги. Подошву следует делать рифленой, прорезиненной и гибкой, чтобы она не создавала неудобств при использовании и предотвращала скольжение.
28 января глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин заявил, что среднемесячная зарплата врачей в системе ОМС составила 147 000 руб. в 2025 г. Зарплата среднего и младшего медперсонала в среднем составила 71 230 руб. и 60 460 руб.