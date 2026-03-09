Эксперт предупредила о недопустимости использования слова «краш» на ЕГЭ

Основной период ЕГЭ в 2026 г. пройдет с 1 июня по 9 июля, сообщал министр просвещения России Сергей Кравцов. Сдавать единый госэкзамен в текущем году намерены 745 458 человек, из них почти 665 000 – выпускники текущего года. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что существенных изменений в процедуре проведения экзамена не предусмотрено.