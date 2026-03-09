Эксперт предупредила о недопустимости использования слова «краш» на ЕГЭ
Использование сленгового слова «краш» в сочинении на ЕГЭ по русскому языку будет расценено как грубое речевое нарушение. Об этом сообщила профессор Ярославского государственного педагогического университета им. Ушинского Лариса Ухова в беседе с ТАСС.
Эксперт пояснила, что сленг относится к лексике ограниченного употребления и далек от норм литературного языка. Хотя в неформальном общении такие слова выполняют важную эмотивную функцию и могут обрастать производными («вкрашиться», «крашуля»), их использование в официальных текстах, включая экзаменационные работы, недопустимо.
Ухова подчеркнула, что владение литературной нормой и умение переключаться между разными языковыми регистрами является важным показателем речевой культуры выпускника.
Основной период ЕГЭ в 2026 г. пройдет с 1 июня по 9 июля, сообщал министр просвещения России Сергей Кравцов. Сдавать единый госэкзамен в текущем году намерены 745 458 человек, из них почти 665 000 – выпускники текущего года. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что существенных изменений в процедуре проведения экзамена не предусмотрено.