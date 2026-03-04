ЕГЭ пройдут с 1 июня по 9 июля
Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в докладе президенту Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства.
«Основной период [ЕГЭ] начнется с 1 июня и продлится до 7 июля. И уже традиционно определены дополнительные дни для пересдачи одного из предметов – это 8 и 9 июля», – сказал он.
Сдавать ЕГЭ в 2026 г. планируют 745 458 человек, из них почти 665 000 – выпускники текущего года. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что существенных изменений в процедуре проведения экзамена не предусмотрено.
Музаев говорил в феврале, что самыми востребованными предметами на едином госэкзамене стали обществознание, информатика и биология. В первую пятерку также вошли физика и химия. При этом количество и доля выпускников, выбравших эти дисциплины, превышают показатели 2025 г.
18 февраля Кравцов сообщил, что особый формат проведения государственной итоговой аттестации будет продлен в Белгородской, Брянской и Курской областях в 2026 г. Он уточнил, что в приграничных регионах сохраняется неспокойная ситуация в связи с боевыми действиями на Украине.