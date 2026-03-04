ЕГЭ пройдут с 1 июня по 9 июля

Музаев говорил в феврале, что самыми востребованными предметами на едином госэкзамене стали обществознание, информатика и биология. В первую пятерку также вошли физика и химия. При этом количество и доля выпускников, выбравших эти дисциплины, превышают показатели 2025 г.