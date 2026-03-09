Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

«Мошеловка» предупредила о схеме «обратного звонка»

Ведомости

Мошенники перешли к массовому использованию схемы «обратного звонка». Они рассылают SMS или сообщения в мессенджерах о взломе аккаунта на «Госуслугах» с просьбой срочно перезвонить по указанному номеру, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Когда жертва перезванивает, она попадает в поддельный колл-центр «службы поддержки», где под ее убеждают сообщить данные банковской карты или код из SMS. Основная цель таких атак – пользователи «Госуслуг», онлайн-банков и микрофинансовых организаций. Схема особенно актуальна в марте, так как внедрение новых защитных механизмов заставляет мошенников менять тактику, делая ставку на доверчивость и инициативность граждан.

В «Мошеловке» призывают не перезванивать на номера из подозрительных сообщений.

4 марта президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД сообщил, что в 2025 г. в России снизилось количество киберпреступлений, в том числе против пенсионеров. По его словам, это стало результатом принятия информационно-предупредительных мер, которые реализуются органами внутренних дел и другими спецслужбами.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её