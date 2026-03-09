«Мошеловка» предупредила о схеме «обратного звонка»
Мошенники перешли к массовому использованию схемы «обратного звонка». Они рассылают SMS или сообщения в мессенджерах о взломе аккаунта на «Госуслугах» с просьбой срочно перезвонить по указанному номеру, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Когда жертва перезванивает, она попадает в поддельный колл-центр «службы поддержки», где под ее убеждают сообщить данные банковской карты или код из SMS. Основная цель таких атак – пользователи «Госуслуг», онлайн-банков и микрофинансовых организаций. Схема особенно актуальна в марте, так как внедрение новых защитных механизмов заставляет мошенников менять тактику, делая ставку на доверчивость и инициативность граждан.
В «Мошеловке» призывают не перезванивать на номера из подозрительных сообщений.
4 марта президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД сообщил, что в 2025 г. в России снизилось количество киберпреступлений, в том числе против пенсионеров. По его словам, это стало результатом принятия информационно-предупредительных мер, которые реализуются органами внутренних дел и другими спецслужбами.