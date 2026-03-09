«Мошеловка» предупредила о схеме «обратного звонка»

Когда жертва перезванивает, она попадает в поддельный колл-центр «службы поддержки», где под ее убеждают сообщить данные банковской карты или код из SMS. Основная цель таких атак – пользователи «Госуслуг», онлайн-банков и микрофинансовых организаций. Схема особенно актуальна в марте, так как внедрение новых защитных механизмов заставляет мошенников менять тактику, делая ставку на доверчивость и инициативность граждан.