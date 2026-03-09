МВД предупредило о распространяющемся через приложения вредоносном ПО
Эксперты выявили обширную мошенническую схему, в которой вредоносное программное обеспечение (ПО) заставляло 25 млн устройств на базе Android посещать сайты для искусственного увеличения рекламного трафика. Об этом сообщает Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Устройства автоматически открывали определенные ресурсы в скрытых окнах и создавали видимость посещения страниц. Это позволяло злоумышленникам зарабатывать на рекламе.
По данным МВД, мошенники маскировали вредоносный код под видом безобидных приложений, таких как фонарики, очистители памяти, читалки электронных книг, фитнес-приложения или простые игры.
«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта сообщало, что мошенники перешли к массовому использованию схемы «обратного звонка». Они рассылают SMS или сообщения в мессенджерах о взломе аккаунта на «Госуслугах» с просьбой срочно перезвонить по указанному номеру.
Когда жертва перезванивает, она попадает в поддельный колл-центр «службы поддержки», где ее убеждают сообщить данные банковской карты или код из SMS. Основная цель таких атак – пользователи «Госуслуг», онлайн-банков и микрофинансовых организаций. Схема особенно актуальна в марте, так как внедрение новых защитных механизмов заставляет мошенников менять тактику, делая ставку на доверчивость и инициативность граждан.