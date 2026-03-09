Депутат Певцов назвал варварством использование иностранных псевдонимов
Российские артисты не должны использовать иностранные псевдонимы, поскольку это является проявлением варварства. Об этом ТАСС заявил народный артист России и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.
На вопрос о том, действительно ли с 1 марта в России из-за закона о русификации вывесок запрещены и псевдонимы артистов, написанные на латинице, депутат предложил обратиться к первоисточнику, а не к комментариям. Он также подчеркнул, что люди, живущие в России и говорящие на русском языке, должны носить русские имена.
«Если бы на самом деле возникли проблемы у этих людей [с иностранными псевдонимами], я был бы только рад. Потому что это неправильно, называться чужими именами. Это варварство», – заключил Певцов.
С 1 марта в силу вступил закон, направленный на защиту русского языка в публичном пространстве. В соответствии с ним бизнес должен доводить информацию до потребителей только на русском: речь идет о вывесках, рекламе и указателях. Перевод на другие языки допускается, но только при полном соответствии содержания и равнозначности оформления. Закон также запрещает присвоение жилым комплексам и микрорайонам названий с иностранной фонетикой.