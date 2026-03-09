Депутат Певцов назвал варварством использование иностранных псевдонимов

На вопрос о том, действительно ли с 1 марта в России из-за закона о русификации вывесок запрещены и псевдонимы артистов, написанные на латинице, депутат предложил обратиться к первоисточнику, а не к комментариям. Он также подчеркнул, что люди, живущие в России и говорящие на русском языке, должны носить русские имена.