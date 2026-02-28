Что изменится для россиян в марте

С 1 марта включить автомобиль в перечень доступных для использования в перевозках можно будет только при условии, что он соответствует хотя бы одному из требований: произведен в рамках специнвестконтракта, заключенного автоконцерном с 1 марта 2022 г. по 1 марта 2025 г., либо набирает не менее 3200 баллов локализации (то есть имеет достаточное высокую долю российских компонентов). Осенью 2025 г. Минпромторг опубликовал список автомобилей, отвечающих требованиям закона о локализации машин такси. В реестр вошла продукция шести брендов – «АвтоВАЗа», УАЗа, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвича», – это более чем 20 моделей. Для транспорта, уже внесенные в региональные реестры до 1 марта 2026 г., данные требования применяться не будут. Также для отдельных регионов установлена отсрочка. С 2033 г. балльная система станет единственным критерием допуска.