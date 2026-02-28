Что изменится для россиян в марте

Что изменится для россиян в мартеНовые правила авиаперелетов и бронирования гостиниц, локализация такси и борьба с борщевиком
С 1 марта в России станут удобнее для граждан правила авиаперевозок и бронирования гостиниц. Рекламу энергетиков и онлайн-выдачу микрозаймов ужесточат, теорию в автошколах можно будет проходить дистанционно, а платить за квартиру – на пять дней позже. Об этих и других изменениях начала весны – в материале «Ведомостей».
Новые правила авиаперелетов
С 1 марта авиаперевозчики в России обязаны заранее информировать пассажиров об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денег, в том числе при болезни или иных вынужденных обстоятельствах. Кроме того, для детей до 12 лет и сопровождающих лиц вводятся гарантии предоставления соседних мест на борту без дополнительной платы.
Также устраняется правовая неопределенность при вынужденном отказе от перелета: пассажир теперь получает право на возврат денег при задержке рейса более чем на 30 минут от времени, указанного в билете. В Госдуме отмечали, что нововведения (они закреплены приказом Минтранса) направлены на снижение конфликтов за счет единых правил для всех.
Правила бронирования гостиниц стали удобнее
1 марта вступают в силу новые правила бронирования и проживания в гостиницах. Теперь туристы, отменившие бронь за день до заезда, смогут получить оплату за проживание в полном объеме обратно. Если же резервирование отменена в день заезда или путешественник прибывает с опозданием, объект размещения вправе взимать плату лишь за первые сутки. Кроме того, гостиницы больше не смогут пользоваться так называемым «негарантированным бронированием». Сотрудники теперь обязаны фиксировать за постояльцем бронь в течение суток – с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день.
Вступает в силу закон о локализации такси
С 1 марта включить автомобиль в перечень доступных для использования в перевозках можно будет только при условии, что он соответствует хотя бы одному из требований: произведен в рамках специнвестконтракта, заключенного автоконцерном с 1 марта 2022 г. по 1 марта 2025 г., либо набирает не менее 3200 баллов локализации (то есть имеет достаточное высокую долю российских компонентов). Осенью 2025 г. Минпромторг опубликовал список автомобилей, отвечающих требованиям закона о локализации машин такси. В реестр вошла продукция шести брендов – «АвтоВАЗа», УАЗа, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвича», – это более чем 20 моделей. Для транспорта, уже внесенные в региональные реестры до 1 марта 2026 г., данные требования применяться не будут. Также для отдельных регионов установлена отсрочка. С 2033 г. балльная система станет единственным критерием допуска.
Правила обучения в автошколах изменятся
С начала весны заработают новые правила обучения вождению автомобиля. Теперь, согласно новому приказу Минпросвещения, количество обязательных часов при подготовке к получению прав категории «B» вырастет с 38 до 42. При этом изучать теорию можно будет дистанционно с использованием программного обеспечения, которое фиксирует посещаемость и успеваемость. Нововведение носит опциональный характер – автошколы по-прежнему вправе предоставлять традиционный очный формат. Кроме того, для желающих получить права категорий «C» и «D» а также будущих таксистов (категория «B») появилась возможность осваивать вождение не только в автошколах, но и в профильных организациях – в таксопарках и на транспортных комбинатах.
Кино проверят на соответствие традиционным ценностям
С 1 марта фильмам, дискредитирующим традиционные российские духовно-нравственные ценности, будут отказывать в выдаче прокатного удостоверения. При этом Минкульт сможет отзывать уже выданное разрешение. Владельцы аудиовизуальных сервисов и социальных сетей в свою очередь обязаны прекращать распространение кинокартин, если в отношении них отозвано прокатное удостоверение либо получено заключение о наличии материалов, подрывающих традиционные ценности. Ведомоство также будет проверять размещенные в интернете аудиовизуальные произведения без прокатных удостоверений – при получении жалоб от граждан. В случае выявления нарушений интернет-площадки должны удалять такие фильмы или сериалы.
Публичное использование англицизмов ограничат
С 1 марта вступит в силу закон, направленный на защиту русского языка в публичном пространстве. В соответствии с ним бизнес должен доводить информацию до потребителей только на русском: речь идет о вывесках, рекламе и указателях. Перевод на другие языки допускается, но только при полном соответствии содержания и равнозначности оформления. Закон также запрещает присвоение жилым комплексам и микрорайонам названий с иностранной фонетикой.
Для онлайн‑микрозаймов понадобится биометрия
С 1 марта все микрофинансовые компании (МФК) при выдаче онлайн-займов должны будут идентифицировать заемщиков по биометрии из Единой биометрической системы (ЕБС). Для микрокредитных компаний (МКК, они могут выдавать займы до 500 000 руб. по сравнению с 1 млн руб. у МФК) такая обязанность возникнет только с марта 2027 г. Как писали «Ведомости», крупные МФК из-за нововведения решили перенаправлять часть обратившихся к ним за онлайн-займами клиентов в дочерние МКК.
Срок оплаты ЖКУ продлевается
С марта срок оплаты квитанций за жилищно-коммунальные услуги в России сдвинется с 10-го на 15-е число. Поправки введены потому, что большинство россиян получают зарплату в период с 10-го по 15-й день месяца. Кроме того, изменены и сроки получения квитанций за ЖКУ: теперь они будут приходить не до первого, а до пятого числа ежемесячно.
Изменится порядок учета алиментов для единого пособия
С начала весны корректируются правила назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. В частности, меняется порядок расчета суммы алиментов при определении совокупного дохода семьи для проверки нуждаемости. Ранее в случаях, когда алименты выплачивались без судебного решения, их минимальная величина (которая учитывалась в доходе семьи) рассчитывалась исходя из минимального размера оплаты труда. Теперь же – будет производиться на основе среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в соответствующем регионе РФ.
Требования к рекламе энергетиков ужесточат
С 1 марта реклама безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, больше не может сопровождаться информацией о входящих в их состав витаминах и БАДах. При этом рекламные материалы энергетиков должна содержать предупреждение о вреде чрезмерного употребления этих напитков (должно занимать не менее 7% кадра и длиться от пяти секунд). Кроме того, в подобных объявлениях нельзя обращаться к несовершеннолетним (запрет на продажу им таких напитков вступил в силу с 1 марта 2025 г.). Ответственность за нарушения в рекламе будут нести рекламодатели, распространители и изготовители промо-материалов. Штраф для физлиц составит от 2000 до 2500 руб., для юрлиц – от 100 000 до 500 000 руб.
Список причин для увольнения мигрантов расширен
С 1 марта расширяется перечень оснований для увольнения иностранных работников. Поправки в Трудовой кодекс позволят теперь расторгать договоры с сотрудниками, имеющими иностранное гражданство, если работодатель обязан сократить число работников-мигрантов для соблюдения региональных квот.
Ранее отсутствия таких квот в ТК создавало правовую неопределенность для работодателей: их несоблюдение грозило штрафами, но само увольнение могло быть признанно незаконным.
Списание денег за онлайн-подписки без согласия запрещено
С марта онлайн-сервисы больше не смогут автоматически списывать плату за подписки с банковских карт, которые пользователи отвязали от личного кабинета. Новые правила распространяются на услуги, оказываемые по абонентскому договору через интернет, и направлены на предотвращение несанкционированного списания средств. Теперь платформы будут обязаны обеспечить возможность отказа от услуги, в том числе в электронной форме.
Дачники теперь должны бороться с борщевиком
С 1 марта обязанность по выявлению и уничтожению борщевика Сосновского и других опасных инвазивных растений возлагается не только на владельцев сельскохозяйственных земель, но также и на собственников, арендаторов и пользователей земель любых категорий. Речь идет, в том числе, о дачных и придомовых участках. Регионы смогут составлять свои списки сорных растений, подлежащих уничтожению. За игнорирование обязательств грозят штрафы. Для физлиц они составят до 50 000 руб., для юрлиц – до 700 000 руб.