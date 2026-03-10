Умер Александр Баттерфилд, раскрывший записи Никсона при Уотергейтском скандале
Александр Баттерфилд, который сообщил сенату США о существовании системы прослушки в Белом доме Ричарда Никсона, тем самым раскрыв Уотергейтский скандал и предопределив судьбу единственного американского президента, ушедшего в отставку, скончался в понедельник у себя дома в районе Ла-Хойя в Сан-Диего. Ему было 99 лет.Об этом сообщает NBC News.
16 июля 1973 г. Баттерфилд, глава Федерального авиационного управления и бывший помощник Белого дома, предстал перед сенатским комитетом по Уотергейту. К тому моменту комитет уже заслушал обвинения в преступной деятельности против президента, но не располагал неопровержимыми уликами. Баттерфилд отвечал за безопасность Белого дома, но не входил в ближний круг Никсона и не считался важным свидетелем. Однако на вопрос, знает ли он об установке подслушивающих устройств в Овальном кабинете, Баттерфилд ответил утвердительно.
Под дальнейшими вопросами он раскрыл историю секретной сложной системы записи, которую санкционировал сам президент и которая на протяжении более двух лет фиксировала практически все встречи и телефонные разговоры Никсона. Микрофоны были спрятаны в Овальном кабинете, комнате кабинета, Линкольновской гостиной, личном кабинете Никсона в здании Исполнительного управления и его домике в Кэмп-Дэвиде в Мэриленде. Откровения Баттерфилда мгновенно превратили расследование Уотергейта в борьбу за доступ к записям, которые были критически важны для разрешения противоречий между версиями Никсона и его главного обвинителя, бывшего советника Белого дома Джона У. Дина III.
Верховный суд в конечном итоге обязал президента передать записи, которые показали его ключевую роль в сокрытии преступления. Многие его помощники отправились в тюрьму, а Никсон, столкнувшись с импичментом, ушел в отставку 9 августа 1974 г. Сам Баттерфилд, никогда не замешанный в правонарушениях, говорил, что считает, будто Никсон установил систему для ведения исторической записи своей официальной деятельности. Он утверждал, что давал показания неохотно, но верил в виновность президента.
Баттерфилд родился 6 апреля 1926 г. в Пенсаколе, Флорида. Он служил в ВВС, дослужился до полковника, налетал 7800 часов и был награжден Крестом летных заслуг. Он был командиром истребительной эскадрильи во Вьетнаме, занимал посты в Пентагоне. После ухода с государственной службы работал руководителем в сфере авиационных услуг и страхования, а также консультантом по управлению. У него остались жена, две дочери, восемь внуков и 13 правнуков.