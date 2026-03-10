Умер Александр Баттерфилд, раскрывший записи Никсона при Уотергейтском скандале

Под дальнейшими вопросами он раскрыл историю секретной сложной системы записи, которую санкционировал сам президент и которая на протяжении более двух лет фиксировала практически все встречи и телефонные разговоры Никсона. Микрофоны были спрятаны в Овальном кабинете, комнате кабинета, Линкольновской гостиной, личном кабинете Никсона в здании Исполнительного управления и его домике в Кэмп-Дэвиде в Мэриленде. Откровения Баттерфилда мгновенно превратили расследование Уотергейта в борьбу за доступ к записям, которые были критически важны для разрешения противоречий между версиями Никсона и его главного обвинителя, бывшего советника Белого дома Джона У. Дина III.