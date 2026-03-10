Мошенники начали использовать тему ИИ в качестве нового вида инвестскама
Злоумышленники используют тему искусственного интеллекта в качестве нового вида инвестиционного мошенничества (инвестскама), сообщили «Ведомостям» в компании F6, которая занимается разработкой технологий для борьбы с киберпреступностью. В феврале 2026 г. аналитики F6 Digital Risk Protection обнаружили 499 сайтов-приманок для реализации сценариев инвестскама.
Мошенники при помощи лендингов привлекают внимание жертвы к вымышленной торговой платформе, которая якобы принадлежит известной IT-компании или финансовому гиганту. Так, на одном из лендингов предлагается участие в инвестиционной платформе ChatGPT AI и зарабатывать от $2000. Некоторые вместо лендингов используют Telegram-ботов.
Аналитики пишут, что такие платформы работают на отдельном сайте, который не имеет никакого отношения к оригинальному бренду. Котировки и другие данные формируют сами мошенники. Часто жертве назначают личного «инвестиционного эксперта», который убеждает человека вкладывать деньги в «выгодный проект». Старший аналитик F6 Digital Risk Protection Мария Синицына рассказала, что в среднем киберпреступникам удается списать со счетов жертвы около 20 000 руб.
Кроме того, эксперты F6 установили схему, по которой злоумышленники используют тему государственно-частного партнерства. Мошенники используют и тему поддельных госвыплат, которые якобы полагаются всем гражданам.
15 февраля председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин заявил о неизбежном росте IT-преступности в стране на фоне стремительного развития технологий. По его словам, за последние три года СК расследовано 36 600 уголовных дел об IT-преступлениях. Из них 9500 связаны с хищениями, 6100 – преступления в сфере экономической деятельности, 4300 – в сфере незаконного оборота наркотиков, 2600 – против половой неприкосновенности, более 2000 – факты мошенничества, а также ряд других.