В двух отраслях средняя зарплата превысила 500 000 рублей в 2025 году
Сотрудники негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и денежные посредники в среднем получали зарплату, превышающую 500 000 руб., в декабре 2025 г., следует из анализа «РИА Новости» данных статистики.
Работники НПФ в среднем получали 516 600 руб., а денежные посредники – 515 300 руб. В декабре 2024 г. порог в 500 000 руб. преодолели только занятые в НПФ.
Около 450 000 руб. получали работники в сфере добычи нефти и газа, 405 000 руб. – в производстве носителей информации, 388 800 руб. – вспомогательной деятельности в сфере финансов. Отметку в 300 000 руб. перешагнули занятые в отрасли звукозаписи и издания музыки и работники пассажирских воздушных перевозок, которые получали в среднем 367 500 руб.
Ученые в области общественных и гуманитарных наук заработали около 364 900 руб., сотрудники международных организаций – 333 700 руб., а занятые в сфере организации конференций и выставок – 331 800 руб.
Средняя зарплата в России в декабре 2025 г. выросла более чем на 40 000 руб. по сравнению с ноябрем. Если в ноябре показатель составлял 98 200 руб., то в последний месяц года он достиг 139 700 руб. Такой скачок объясняется выплатой годовых премий и 13-й зарплаты.