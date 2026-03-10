Газета
В МВД рассказали о схеме мошенников с «заменой домофона»

Ведомости

Среди наиболее популярных у мошенников схем – «замена домофона». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Аферисты сообщают жертве, что якобы планируется модернизация оборудования, нужно «привязать ключи» или «внести жильцов в новую систему». Потом они просят собеседника продиктовать код из SMS для подтверждения.

По словам полицейских, несмотря на банальность предлога, схема стабильно работает именно за счет бытовой правдоподобности. Речь идет о привычной, не вызывающей тревоги теме. В МВД посоветовали перепроверять подобную информацию и подчеркнули, что коды из SMS не имеют отношения к домофонам.

В компании F6 «Ведомостям» сообщили, что мошенники используют тему искусственного интеллекта в качестве нового вида инвестиционного мошенничества (инвестскама). В феврале 2026 г. аналитики F6 Digital Risk Protection нашли 499 сайтов-приманок для реализации сценариев инвестскама. При помощи лендингов аферисты привлекают внимание жертвы к вымышленной торговой платформе, якобы принадлежащей известной IT-компании или финансовому гиганту. Человеку часто назначают личного «инвестиционного эксперта», который убеждает вкладывать деньги в «выгодный проект».

