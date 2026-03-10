В МВД рассказали о схеме мошенников с «заменой домофона»

По словам полицейских, несмотря на банальность предлога, схема стабильно работает именно за счет бытовой правдоподобности. Речь идет о привычной, не вызывающей тревоги теме. В МВД посоветовали перепроверять подобную информацию и подчеркнули, что коды из SMS не имеют отношения к домофонам.