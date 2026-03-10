Британские писатели выпустили «пустую» книгу в знак протеста против ИИ
Около 10 000 писателей, включая Кадзуо Исигуро, Филиппу Грегори и Ричарда Османа, опубликовали «пустую» книгу в знак протеста против использования компаниями, занимающимися искусственным интеллектом, их работ без разрешения. Авторы внесли свой вклад в создание книги «Не укради эту книгу», единственным содержанием которой является список их имен. Экземпляры произведения распространяются среди участников Лондонской книжной ярмарки 10 марта, за неделю до того, как правительство Великобритании должно представить оценку экономических затрат от предлагаемых изменений в законодательстве об авторском праве. Об этом пишет The Guardian.
Автор проекта, композитор и активист по защите авторских прав художников Эд Ньютон-Рекс, заявил, что индустрия искусственного интеллекта «построена на украденной работе, взятой без разрешения или оплаты». Он добавил, что это преступление не является безнаказанным, поскольку генеративный ИИ конкурирует с людьми, на чьих работах он обучается, лишая их средств к существованию, и призвал правительство защитить британских творческих работников и отказаться от легализации кражи их труда компаниями в сфере ИИ. Среди других авторов, предоставивших свои имена для книги, – Мик Херрон, Мариан Киз, историк Дэвид Олусога и Мэлори Блэкман.
На обложке книги говорится, что правительство Великобритании не должно узаконивать кражу книг в пользу компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Издатели также запустят на Лондонской книжной ярмарке инициативу по лицензированию использования произведений для нужд ИИ. Некоммерческая отраслевая организация создает систему коллективного лицензирования, рассчитывая обеспечить законный доступ к опубликованным работам.
В июле 2023 г. более 8000 американских писателей потребовали, чтобы разработчики нейросетей платили им за обучение языковых моделей на их текстах. Коллективное письмо было отправлено гендиректору OpenAI Сэму Альтману, главному исполнительному директору Alphabet Сундару Пичаи, основателю Facebook