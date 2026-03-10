Британские писатели выпустили «пустую» книгу в знак протеста против ИИ

Автор проекта, композитор и активист по защите авторских прав художников Эд Ньютон-Рекс, заявил, что индустрия искусственного интеллекта «построена на украденной работе, взятой без разрешения или оплаты». Он добавил, что это преступление не является безнаказанным, поскольку генеративный ИИ конкурирует с людьми, на чьих работах он обучается, лишая их средств к существованию, и призвал правительство защитить британских творческих работников и отказаться от легализации кражи их труда компаниями в сфере ИИ. Среди других авторов, предоставивших свои имена для книги, – Мик Херрон, Мариан Киз, историк Дэвид Олусога и Мэлори Блэкман.