Россияне купили на 120% больше талисманов от сглаза в 2026 году
Онлайн-спрос россиян на различные талисманы и защитные товары, связанные с эзотерикой, увеличился на 120% в январе–феврале 2026 г. в сравнении с тем же периодом 2025 г. Потребители совершили более 970 000 покупок, сообщил «Ведомостям» представитель martech-компании First Data.
Совокупные траты населения (312 млн руб.) на эту категорию товаров увеличились на 20%. При этом в среднем россияне тратят на них в два раза меньше средств, выбирая «более доступные варианты», подчеркнули аналитики. В месяц покупатели платили около 100 млн руб. за защитные талисманы.
По данным First Data, 97% заказов были совершены на маркетплейсах. Больше всего в начале 2026 г. выросли продажи брелоков-талисманов. Их за два месяца приобрели на 237% больше, чем годом ранее. Россияне потратили на них на 83% больше средств, чем в январе–феврале 2025 г. На второй позиции зафиксировались товары, привязанные к знакам зодиака, продажи этой категории выросли на 213%, а потраченная сумма на 48%.
Исследователи отметили, что в основном такие покупки делают женщины (66%), преимущественно в возрасте 35-45 лет. Они заказывают не только талисманы, но и украшения и аксессуары, благовония, полынь для окуривания и осиновые колья.
Аналитики big data отделов мобильных операторов Т2 и «Билайн» сообщали «Ведомостям», что в 2025 г. трафик сайтов с астрологическими и эзотерическими услугами и практиками сократился почти на четверть по сравнению с 2024 г. При этом в Т2 отметили, что с начала 2026 г. эта тенденция сохраняется: в январе 2026 г. число посетителей эзотерических сайтов сократилось на 31% по сравнению с январем 2025 г., а в феврале 2026 г. этот показатель снизился уже на 38%.