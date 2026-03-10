Журналиста Кузнеца заочно приговорили к 2,5 года

В апреле 2024 г. Никулинский райсуд Москвы штрафовал журналиста на 10 000 руб. за сотрудничество с изданием «Медуза» (в 2021 г. СМИ внесено в реестр иноагентов, в 2023 г. – в перечень нежелательных организаций). После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту на территории России.