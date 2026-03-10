Журналиста Кузнеца заочно приговорили к 2,5 года
Никулинский райсуд Москвы заочно приговорил журналиста Дмитрия Кузнеца к 2,5 года лишения свободы по делу об участии в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Суд также запретил Кузнецу в течение пяти лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
Уголовное дело в отношении журналиста СК возбудил в июле 2025 г. По версии следствия, Кузнец, находясь за пределами России, продолжил участвовать в деятельности интернет-издания, признанного в стране нежелательной организацией.
Следствие указывало, что в феврале, марте и апреле 2025 г. в интернете были размещены шесть аудиозаписей с его участием. В них Кузнец распространял информационные материалы об экономических, политических и социальных процессах в России.
В апреле 2024 г. Никулинский райсуд Москвы штрафовал журналиста на 10 000 руб. за сотрудничество с изданием «Медуза» (в 2021 г. СМИ внесено в реестр иноагентов, в 2023 г. – в перечень нежелательных организаций). После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту на территории России.