СК возбудил уголовное дело против журналиста Дмитрия Кузнеца

По сведениям следствия, журналист, находясь за пределами России, продолжил участвовать в деятельности организации, чья деятельность признана нежелательной в стране. В феврале, марте и апреле 2025 г. в интернете были размещены шесть аудиозаписей с его участием. На них Кузнец распространял информационные материалы об экономических, политических и социальных процессах, происходящих в России.