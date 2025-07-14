СК возбудил уголовное дело против журналиста Дмитрия Кузнеца
Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении корреспондента интернет-издания, которое считается в России нежелательной организацией, Дмитрия Кузнеца. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.
Кузнец подозревается по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).
По сведениям следствия, журналист, находясь за пределами России, продолжил участвовать в деятельности организации, чья деятельность признана нежелательной в стране. В феврале, марте и апреле 2025 г. в интернете были размещены шесть аудиозаписей с его участием. На них Кузнец распространял информационные материалы об экономических, политических и социальных процессах, происходящих в России.
Следствие рассматривает вопрос об объявлении корреспондента в розыск.
В апреле 2024 г. Никулинский районный суд Москвы оштрафовал Кузнеца на 10 000 руб. за работу на издание «Медуза (организация признана нежелательной на территории РФ)» (считается в России иноагентом, признана нежелательной в РФ). Журналиста обвинили по ч. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).
Генпрокуратура признала деятельность Medusa Project («Медуза») нежелательной в России в январе 2023 г. В апреле 2021 г. Минюст включил издание в реестр СМИ-иноагентов. После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. Роскомнадзор ограничил доступ в России к сайту «Медузы».