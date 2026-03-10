Суд признал банкротом компанию Бакальчука «ВБ девелопмент»

В марте 2025 г. Wildberries подала в Арбитражный суд Москвы иск к «ВБ девелопмент» о взыскании задолженности в размере 42 млрд руб. Компания считает, что из «ВБ девеломпент» по личному указанию Бакальчука были выведены средства, направленные в рамках финансирования строительства логистических объектов Wildberries. Как отметили в компании, была обнаружена задолженность «ВБ девелопмент» перед Wildberries по более чем 60 договорам на выполнение функции техзаказчика.