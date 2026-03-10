Суд признал банкротом компанию Бакальчука «ВБ девелопмент»
Арбитражный суд Московской области признал банкротом компанию «ВБ девелопмент», принадлежащую сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку. Это следует из картотеки суда.
Инициатором банкротного производства выступило ООО «Центр инженерного сопровождения компаний», подавшее соответствующее заявление в суд 17 октября 2025 г. Кредитор требовал признать «ВБ девелопмент» банкротом из-за задолженности по договору на услуги строительного контроля и технического надзора. По данным материалов дела, компания выполняла такие работы при строительстве объектов девелопера, но услуги за август–октябрь 2024 г. оплачены не были. Сумма требований составила 11,3 млн руб.
В процессе разбирательства к делу начали присоединяться новые кредиторы. Среди них были ЧОП «Альфа-УСБ», компании «Аверс бау», «Сфера-2000» и «Проектно-изыскательская компания Главгеопроект». Суд рассматривал их заявления как продолжение уже начатого дела о банкротстве.
«ВБ девелопмент» занимается инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора, а также предоставлением технических консультаций в этих областях.
В марте 2025 г. Wildberries подала в Арбитражный суд Москвы иск к «ВБ девелопмент» о взыскании задолженности в размере 42 млрд руб. Компания считает, что из «ВБ девеломпент» по личному указанию Бакальчука были выведены средства, направленные в рамках финансирования строительства логистических объектов Wildberries. Как отметили в компании, была обнаружена задолженность «ВБ девелопмент» перед Wildberries по более чем 60 договорам на выполнение функции техзаказчика.