Wildberries требует взыскать 42 млрд рублей с «ВБ девелопмент» Бакальчука

Wildberries требует взыскать 42 млрд рублей с «ВБ девелопмент» БакальчукаМаркетплейс обнаружил задолженность компании по более чем 60 договорам
Wildberries (ООО «Вайлдберриз») подала в Арбитражный суд Москвы иск к «ВБ девелопмент» Владислава Бакальчука о взыскании задолженности в размере 42 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе маркетплейса.
Компания считает, что из «ВБ девеломпент» по личному указанию Бакальчука были выведены средства, направленные в рамках финансирования строительства логистических объектов Wildberries. Как отметили в компании, была обнаружена задолженность «ВБ девелопмент» перед Wildberries по более чем 60 договорам на выполнение функции техзаказчика.
«Договорами предусмотрено предоставление ежемесячных отчетов с подтверждающими документами, однако "ВБ девелопмент" так и не предоставило никаких документов, подтверждающих целевое использование финансирования и выполнение работ в ответ на запрос Wildberries», – добавили в компании.
В сентябре 2024 г. в Объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ (ООО «РВБ») сообщили о намерении подать иск на 27 млрд руб. по более 60 не выполненным договорам со стороны «ВБ девелопмент». Уточнялось, что РВБ уведомила «ВБ девелопмент» об отказе от текущих соглашений и начала заключать договоры с новой дочерней структурой, которая выступит техническим заказчиком при возведении логоцентров. В ответ на это Бакальчук заявил, что заявления РВБ об одностороннем расторжении договора и замене застройщика не имеют юридической силы.
В конце января Бакальчук подал иск к Wildberries почти на 10 млрд руб. Речь о вознаграждении за «построенные объекты и выполненные работы, которые были завершены до приостановки выплат». Их стоимость, утверждает Бакальчук, была рассчитана по рыночной цене. По его словам, на словах его оппоненты в течение полугода находили формальные отговорки от уплаты этих средств и не предпринимали никаких действий.
«Ведомости» писали в октябре 2024 г., что основательница Wildberries, бывшая супруга Бакальчука Татьяна Ким требовала суд признать за ней право на 100% принадлежащей Бакальчуку в компании ООО «ВБ девелопмент» доли. 24 декабря стало известно, что суд не удовлетворил требований Ким.