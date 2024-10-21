Владислав Бакальчук доказывает право на «ВБ девелопмент»

Основательница Wildberries Татьяна Ким требует суд признать за ней право на 100% принадлежащей ему в компании ООО «ВБ девелопмент» доли, сообщил «Ведомостям» ее супруг Владислав Бакальчук, с которым идет бракоразводный процесс. Ее имя появилось 17 октября в карточке иска на 37 млрд руб., поданного ООО «ВБ девелопмент» в Арбитражный суд Московской области к своему владельцу Бакальчуку 11 октября 2024 г.