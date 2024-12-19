Суд не удовлетворил иск Татьяны Ким о взыскании средств с «ВБ Девелопмент»
Арбитражный суд не удовлетворил иск Татьяны Ким с требованием взыскать более 37 млрд руб. с владельца «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука и директора компании Дениса Кузнецова. Об этом «Ведомостям» сообщил Бакальчук.
«Сначала Татьяна заявила, что моя компания «ВБ Девелопмент» якобы принадлежит ей. А потом от лица компании подала иск с требованием взыскать с меня и директора компании 37 млрд руб. Разумеется, суд отказался признать ее права на компанию «ВБ Девелопмент». Следом было отказано и в удовлетворении иска», – сказал он.
Бакальчук сообщил, что подробнее об этом деле он расскажет после того, как компания получит полный текст решения суда. Он добавил, что еще одно дело ушло в апелляцию: юристы получили отказ в удовлетворении иска о незаконности передачи активов Wildberries в объединенную компанию «РВБ». По словам Бакальчука, юристы обжалуют решение в вышестоящей инстанции.
В октябре «Ведомости» писали, что основательница Wildberries Татьяна Ким требует суд признать за ней право на 100% принадлежащей Бакальчуку в компании ООО «ВБ девелопмент» доли. Тогда ее имя появилось 17 октября в карточке иска на 37 млрд руб., поданного ООО «ВБ девелопмент» в Арбитражный суд Московской области к своему владельцу Бакальчуку 11 октября 2024 г.