Суд не удовлетворил иск Татьяны Ким о взыскании средств с «ВБ Девелопмент»

«Сначала Татьяна заявила, что моя компания «ВБ Девелопмент» якобы принадлежит ей. А потом от лица компании подала иск с требованием взыскать с меня и директора компании 37 млрд руб. Разумеется, суд отказался признать ее права на компанию «ВБ Девелопмент». Следом было отказано и в удовлетворении иска», – сказал он.