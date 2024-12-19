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Суд не удовлетворил иск Татьяны Ким о взыскании средств с «ВБ Девелопмент»

Ведомости

Арбитражный суд не удовлетворил иск Татьяны Ким с требованием взыскать более 37 млрд руб. с владельца «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука и директора компании Дениса Кузнецова. Об этом «Ведомостям» сообщил Бакальчук.

«Сначала Татьяна заявила, что моя компания «ВБ Девелопмент» якобы принадлежит ей. А потом от лица компании подала иск с требованием взыскать с меня и директора компании 37 млрд руб. Разумеется, суд отказался признать ее права на компанию «ВБ Девелопмент». Следом было отказано и в удовлетворении иска», – сказал он.

Бакальчук сообщил, что подробнее об этом деле он расскажет после того, как компания получит полный текст решения суда. Он добавил, что еще одно дело ушло в апелляцию: юристы получили отказ в удовлетворении иска о незаконности передачи активов Wildberries в объединенную компанию «РВБ». По словам Бакальчука, юристы обжалуют решение в вышестоящей инстанции.

В октябре «Ведомости» писали, что основательница Wildberries Татьяна Ким требует суд признать за ней право на 100% принадлежащей Бакальчуку в компании ООО «ВБ девелопмент» доли. Тогда ее имя появилось 17 октября в карточке иска на 37 млрд руб., поданного ООО «ВБ девелопмент» в Арбитражный суд Московской области к своему владельцу Бакальчуку 11 октября 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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