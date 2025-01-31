Бакальчук заявил об иске «ВБ девелопмент» к Wildberries на 10 млрд рублей
«ВБ девелопмент» подал иск Wildberries почти на 10 млрд руб. Об этом сообщил предприниматель Владислав Бакальчук.
Согласно данным электронной картотеки, исковое заявление ООО «ВБ девелопмент» к ООО «Вайлдберриз» было зарегистрировано 28 января. Сумма исковых требований – 9 790 379 251,8 руб.
По его словам, речь о вознаграждении за «построенные объекты и выполненные работы, которые были завершены до приостановки выплат». Их стоимость, утверждает Бакальчук, была рассчитана по рыночной цене.
Бизнесмен утверждает, что на словах его оппоненты в течение полугода находили формальные отговорки от уплаты этих средств и не предпринимали никаких действий.
«Если «гениальные управленцы» думают, что можно просто «забыть» оплатить многомиллиардные долги – очень скоро им напомнят», – резюмировал Бакальчук.
В октябре 2024 г. «Ведомости» писали, что основательница Wildberries Татьяна Ким требовала суд признать за ней право на 100% принадлежащей Бакальчуку в компании ООО «ВБ девелопмент» доли. Тогда ее имя появилось 17 октября в карточке иска на 37 млрд руб., поданного ООО «ВБ девелопмент» в Арбитражный суд Московской области к своему владельцу Бакальчуку 11 октября 2024 г. 24 декабря стало известно, что суд не удовлетворил требований Ким.
Wildberries объявила об объединении с Russ в июне 2024 г. Компании зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». Бакальчук заявил, что активы маркетплейса были неправомерно переведены в Russ Outdoor.
5 октября 2024 г. Ким официально сменила фамилию на девичью. Впервые о смене фамилии основатель Wildberries объявила 23 сентября. Тогда она также сменила название своего Telegram-канала с Татьяны Бакальчук на Татьяну Ким. Это произошло на фоне попытки, по ее словам, рейдерского захвата офиса маркетплейса 18 сентября. Ким заявила, что подала иск о расторжении барка с Бакальчуком в конце июля. ТАСС писал, что заявление было связано с «претензиями имущественного характера».
16 октября 2024 г. Бакальчук заявил, что подал к Ким встречный иск, в котором потребовал разделить совместно нажитое имущество пополам в рамках бракоразводного процесса. Бизнесмен также попросил разделить общую недвижимость в виде квартиры 58 кв. м и земельного участка. Кроме того, сооснователь маркетплейса потребовал в иске, чтобы их несовершеннолетние дети остались с ним.