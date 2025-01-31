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Бакальчук заявил об иске «ВБ девелопмент» к Wildberries на 10 млрд рублей

Ведомости

«ВБ девелопмент» подал иск Wildberries почти на 10 млрд руб. Об этом сообщил предприниматель Владислав Бакальчук.

Согласно данным электронной картотеки, исковое заявление ООО «ВБ девелопмент» к ООО «Вайлдберриз» было зарегистрировано 28 января. Сумма исковых требований – 9 790 379 251,8 руб.

По его словам, речь о вознаграждении за «построенные объекты и выполненные работы, которые были завершены до приостановки выплат». Их стоимость, утверждает Бакальчук, была рассчитана по рыночной цене.

Бизнесмен утверждает, что на словах его оппоненты в течение полугода находили формальные отговорки от уплаты этих средств и не предпринимали никаких действий.

«Если «гениальные управленцы» думают, что можно просто «забыть» оплатить многомиллиардные долги – очень скоро им напомнят», – резюмировал Бакальчук.

В октябре 2024 г. «Ведомости» писали, что основательница Wildberries Татьяна Ким требовала суд признать за ней право на 100% принадлежащей Бакальчуку в компании ООО «ВБ девелопмент» доли. Тогда ее имя появилось 17 октября в карточке иска на 37 млрд руб., поданного ООО «ВБ девелопмент» в Арбитражный суд Московской области к своему владельцу Бакальчуку 11 октября 2024 г. 24 декабря стало известно, что суд не удовлетворил требований Ким.

Wildberries объявила об объединении с Russ в июне 2024 г. Компании зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». Бакальчук заявил, что активы маркетплейса были неправомерно переведены в Russ Outdoor.

5 октября 2024 г. Ким официально сменила фамилию на девичью. Впервые о смене фамилии основатель Wildberries объявила 23 сентября. Тогда она также сменила название своего Telegram-канала с Татьяны Бакальчук на Татьяну Ким. Это произошло на фоне попытки, по ее словам, рейдерского захвата офиса маркетплейса 18 сентября. Ким заявила, что подала иск о расторжении барка с Бакальчуком в конце июля. ТАСС писал, что заявление было связано с «претензиями имущественного характера».

16 октября 2024 г. Бакальчук заявил, что подал к Ким встречный иск, в котором потребовал разделить совместно нажитое имущество пополам в рамках бракоразводного процесса. Бизнесмен также попросил разделить общую недвижимость в виде квартиры 58 кв. м и земельного участка. Кроме того, сооснователь маркетплейса потребовал в иске, чтобы их несовершеннолетние дети остались с ним.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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