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Татьяна Ким призвала супруга «не устраивать разборки в стиле 1990-х»

Ведомости

Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким попросила своего супруга, сооснователя компании Владислава Бакальчука действовать в рамках закона, а не «устраивать разборки в стиле 1990-х». Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Ким отметила, что не знает, что происходит с Бакальчуком. По ее словам, складывается ощущение, что сооснователь маркетплейса потерял адекватность восприятия. Он якобы угрожал сотрудникам Wildberries, организовывал хакерские атаки и нападения на строящиеся склады компании. По ее словам, Бакальчук своими действиями в прошлом году вызвал серию забастовок, а его команда «обворовала» маркетплейс на 37 млрд руб.

«Меня не надо ни от кого спасать, меня никто не обманул, никто не одурманил. Решение объединиться с компанией Russ – это было правильное бизнесовое решение. Все стратегически важные решения для развития компании я всегда принимала и принимаю сама. А все свои вопросы нужно решать в рамках российского законодательства и действовать по российским законом, а не устраивать разборки в стиле 1990-х», – подчеркнула Ким.

5 октября Ким официально сменила фамилию на девичью. Впервые о смене фамилии основатель Wildberries объявила 23 сентября. Тогда она также сменила название своего Telegram-канала с Татьяны Бакальчук на Татьяну Ким. Это произошло на фоне попытки, по ее словам, рейдерского захвата офиса маркетплейса 18 сентября.

Wildberries объявил об объединении с ГК Russ для создания цифровой торговой платформы в июне 2024 г. В июле компании зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». Бакальчук заявил, что активы компании «путем юридических махинаций» якобы были неправомерно переведены в Russ Outdoor. Ким пояснила, что объединение – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, супруг из-за небольшой доли в компании (1%) не принимал управленческих решений. В конце июля Ким подала иск о расторжении брака.

18 сентября у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Москве произошла стрельба, погибли двое охранников. Ким обвинила в произошедшем Бакальчука, который прибыл в офис с вооруженной охраной. Бакальчук утверждал, что пришел в офис на встречу, о которой стороны договорились заранее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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