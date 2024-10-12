Татьяна Ким призвала супруга «не устраивать разборки в стиле 1990-х»

«Меня не надо ни от кого спасать, меня никто не обманул, никто не одурманил. Решение объединиться с компанией Russ – это было правильное бизнесовое решение. Все стратегически важные решения для развития компании я всегда принимала и принимаю сама. А все свои вопросы нужно решать в рамках российского законодательства и действовать по российским законом, а не устраивать разборки в стиле 1990-х», – подчеркнула Ким.