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Владислав Бакальчук подал иск к Татьяне Ким и ООО «РВБ»

Ведомости

Иск Владислава Бакальчука к Татьяне Ким (Бакальчук) и ООО «РВБ» поступил в Савеловский районный суд Москвы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Бакальчук просит суд признать недействительной сделку между Татьяной Ким и ООО «РВБ» по передаче прав на доменное имя wildberries.ru и применить последствия недействительности сделки.

«В настоящее время вопрос о принятии иска к производству не решен», – добавили в пресс-службе.

Wildberries объявил об объединении с ГК Russ для создания цифровой торговой платформы в июне 2024 г. В июле компании зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». Владислав Бакальчук заявил, что активы маркетплейса «путем юридических махинаций» якобы были неправомерно переведены в Russ Outdoor. Ким пояснила, что объединение компаний – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, супруг из-за небольшой доли в компании (1%) не принимал управленческих решений. В конце июля Бакальчук подала иск о расторжении брака.

18 сентября произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Москве, при стрельбе погибли двое охранников. Ким обвинила в произошедшем Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной. Сооснователь маркетплейса утверждал, что пришел в офис на встречу, о которой стороны договорились заранее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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