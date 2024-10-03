Владислав Бакальчук подал иск к Татьяне Ким и ООО «РВБ»
Иск Владислава Бакальчука к Татьяне Ким (Бакальчук) и ООО «РВБ» поступил в Савеловский районный суд Москвы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Бакальчук просит суд признать недействительной сделку между Татьяной Ким и ООО «РВБ» по передаче прав на доменное имя wildberries.ru и применить последствия недействительности сделки.
«В настоящее время вопрос о принятии иска к производству не решен», – добавили в пресс-службе.
Wildberries объявил об объединении с ГК Russ для создания цифровой торговой платформы в июне 2024 г. В июле компании зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». Владислав Бакальчук заявил, что активы маркетплейса «путем юридических махинаций» якобы были неправомерно переведены в Russ Outdoor. Ким пояснила, что объединение компаний – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, супруг из-за небольшой доли в компании (1%) не принимал управленческих решений. В конце июля Бакальчук подала иск о расторжении брака.
18 сентября произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Москве, при стрельбе погибли двое охранников. Ким обвинила в произошедшем Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной. Сооснователь маркетплейса утверждал, что пришел в офис на встречу, о которой стороны договорились заранее.