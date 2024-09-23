Татьяна Бакальчук сменила фамилию на Ким
Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о смене фамилии на девичью Ким. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня – снова) Ким», – уточнила Ким.
Она также сменила название своего Telegram-канала с Татьяны Бакальчук на Татьяну Ким.
18 сентября произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries. Двое охранников погибли при стрельбе в офисе, расположенном в бизнес-центре «Романов двор». Бакальчук обвинила в произошедшем сооснователя площадки, своего супруга Владислава Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной. Он, в свою очередь, утверждает, что пришел в офис на встречу, о которой стороны договорились заранее. В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что встреч с Бакальчуком и его представителями в офисах компании запланировано не было.
21 сентября Мещанский районный суд Москвы назначил административные наказания 13 фигурантам дела о нападении на офис Wildberries, отправив их под арест на 15 суток. 20 сентября Басманный суд Москвы до 18 ноября арестовал 30 фигурантов дела о перестрелке у офиса маркетплейса.
В июне Wildberries сообщил об объединении с ГК Russ с целью создания цифровой торговой платформы. В июле они зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». После этого Владислав заявил о якобы неправомерном переводе активов маркетплейса «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Татьяна пояснила, что объединение компаний – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, супруг из-за небольшой доли в компании (1%) не принимал управленческих решений. В конце июля Бакальчук подала иск о расторжении брака.