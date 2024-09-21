Суд арестовал 13 человек после перестрелки у офиса Wildberries на 15 суток

Суд арестовал 13 человек после перестрелки у офиса Wildberries на 15 сутокВсего административные наказания назначены 19 фигурантам
Мещанский районный суд Москвы назначил административные наказания 13 фигурантам дела о нападении на офис Wildberries, отправив их под арест на 15 суток. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Фигуранты дела признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции), говорится в сообщении. Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.
20 сентября Басманный суд Москвы до 18 ноября арестовал 30 фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries в центре Москвы, передавал ТАСС. В частности, на месяц и 25 дней был арестован боец ММА Умар Чичаев. Кроме того, 19 сентября шесть фигурантов дела о стрельбе у офиса маркетплейса получили административный арест на 15 суток.
В правоохранительных органах ТАСС уточнили 21 сентября, что шестерых мужчин арестовали за попытку прорваться в приемное отделение НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, где находился задержанный после стрельбы Чичаев, где ему оказывали первую помощь. По данным собеседника агентства, арестованные хотели увезти его, но были задержаны сами за неповиновение сотрудникам полиции.
18 сентября произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries, заявила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук. Двое охранников погибли при стрельбе в офисе, расположенном в бизнес-центре «Романов двор». Бакальчук обвинила в произошедшем сооснователя площадки, своего супруга Владислава Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной.