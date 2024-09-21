Суд арестовал 13 человек после перестрелки у офиса Wildberries на 15 суток

В правоохранительных органах ТАСС уточнили 21 сентября, что шестерых мужчин арестовали за попытку прорваться в приемное отделение НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, где находился задержанный после стрельбы Чичаев, где ему оказывали первую помощь. По данным собеседника агентства, арестованные хотели увезти его, но были задержаны сами за неповиновение сотрудникам полиции.