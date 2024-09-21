Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Суд арестовал 13 человек после перестрелки у офиса Wildberries на 15 суток

Всего административные наказания назначены 19 фигурантам
Ведомости

Мещанский районный суд Москвы назначил административные наказания 13 фигурантам дела о нападении на офис Wildberries, отправив их под арест на 15 суток. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Фигуранты дела признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции), говорится в сообщении. Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

20 сентября Басманный суд Москвы до 18 ноября арестовал 30 фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries в центре Москвы, передавал ТАСС. В частности, на месяц и 25 дней был арестован боец ММА Умар Чичаев. Кроме того, 19 сентября шесть фигурантов дела о стрельбе у офиса маркетплейса получили административный арест на 15 суток.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили 21 сентября, что шестерых мужчин арестовали за попытку прорваться в приемное отделение НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, где находился задержанный после стрельбы Чичаев, где ему оказывали первую помощь. По данным собеседника агентства, арестованные хотели увезти его, но были задержаны сами за неповиновение сотрудникам полиции.

18 сентября произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries, заявила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук. Двое охранников погибли при стрельбе в офисе, расположенном в бизнес-центре «Романов двор». Бакальчук обвинила в произошедшем сооснователя площадки, своего супруга Владислава Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных