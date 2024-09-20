Владислав Бакальчук опубликовал видео после перестрелки в офисе Wildberries

Владислав Бакальчук опубликовал видео после перестрелки в офисе WildberriesОн сообщил, что находится дома и с ним «все в порядке»
Владислав Бакальчук после перестрелки в офисе Wildberries 18 сентября опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором заявил, что он находится дома и с ним «все в порядке».
«Я глубоко сожалею, что моя попытка мирного разрешения ситуации и встречи с Татьяной в офисе моей собственной компании из-за провокации превратилась в трагедию», – сказал он.
Бакальчук заявил, что он и его команда приехали в офис с мирными целями – для проведения аудита, ознакомления с документами и др., и он, как соучредитель, «действовал исключительно в рамках законодательства».
Он также обвинил жену в том, что та, вместо того, чтобы решать проблемы компании, «прячется или бегает по интервью».
Представитель Владислава Бакальчука заявил «Ведомостям», что следователи не нашли состава преступления в его действиях.
Владислава Бакальчука задержали вечером 18 сентября после перестрелки в офисе Wildberries, расположенном в бизнес-центре «Романов двор» в центре столицы. Стрельба началась 18 сентября около 12 часов дня. Пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов. От полученных травм два человека скончались, сообщал Следственный комитет России (СКР). Одновременно нападение было совершенно на офис на «Динамо».
В Wildberries обвинили в незаконном проникновении в офис Владислава Бакальчука. Он, в свою очередь, утверждает, что пришел в офис на встречу, о которой стороны договорились заранее. Wildberries утверждает, что такая встреча не назначалась. Обе стороны обвиняют друг друга в том, кто первый открыл стрельбу.
20 сентября Басманный суд Москвы арестовал 30 фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries в центре Москвы, передает ТАСС. Они пробудут под стражей до 18 ноября 2024 г. В частности, на месяц и 25 дней был арестован боец ММА Умар Чичаев а также трое фигурантов дела.
Кроме того, 19 сентября шесть фигурантов дела о стрельбе у офиса маркетплейса получили административный арест на 15 суток, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Тверской суд Москвы.