Владислав Бакальчук опубликовал видео после перестрелки в офисе Wildberries

В Wildberries обвинили в незаконном проникновении в офис Владислава Бакальчука. Он, в свою очередь, утверждает, что пришел в офис на встречу, о которой стороны договорились заранее. Wildberries утверждает, что такая встреча не назначалась. Обе стороны обвиняют друг друга в том, кто первый открыл стрельбу.