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Владислав Бакальчук опубликовал видео после перестрелки в офисе Wildberries

Он сообщил, что находится дома и с ним «все в порядке»
Лиана Липанова
t.me/WBakalchuk

Владислав Бакальчук после перестрелки в офисе Wildberries 18 сентября опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором заявил, что он находится дома и с ним «все в порядке».

«Я глубоко сожалею, что моя попытка мирного разрешения ситуации и встречи с Татьяной в офисе моей собственной компании из-за провокации превратилась в трагедию», – сказал он.

Бакальчук заявил, что он и его команда приехали в офис с мирными целями – для проведения аудита, ознакомления с документами и др., и он, как соучредитель, «действовал исключительно в рамках законодательства».

Он также обвинил жену в том, что та, вместо того, чтобы решать проблемы компании, «прячется или бегает по интервью».

Представитель Владислава Бакальчука заявил «Ведомостям», что следователи не нашли состава преступления в его действиях.

Владислава Бакальчука задержали вечером 18 сентября после перестрелки в офисе Wildberries, расположенном в бизнес-центре «Романов двор» в центре столицы. Стрельба началась 18 сентября около 12 часов дня. Пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов. От полученных травм два человека скончались, сообщал Следственный комитет России (СКР). Одновременно нападение было совершенно на офис на «Динамо».

В Wildberries обвинили в незаконном проникновении в офис Владислава Бакальчука. Он, в свою очередь, утверждает, что пришел в офис на встречу, о которой стороны договорились заранее. Wildberries утверждает, что такая встреча не назначалась. Обе стороны обвиняют друг друга в том, кто первый открыл стрельбу.

20 сентября Басманный суд Москвы арестовал 30 фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries в центре Москвы, передает ТАСС. Они пробудут под стражей до 18 ноября 2024 г. В частности, на месяц и 25 дней был арестован боец ММА Умар Чичаев а также трое фигурантов дела.

Кроме того, 19 сентября шесть фигурантов дела о стрельбе у офиса маркетплейса получили административный арест на 15 суток, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Тверской суд Москвы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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