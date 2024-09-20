Что грозит Бакальчуку после столкновения у офиса Wildberries

По его словам, следствию нужно будет выяснить, почему Владислав Бакальчук и его сопровождающие пришли в офис именно в этот день и именно в таком составе, почему при них могло быть огнестрельное оружие. «Факультативно следствие исследует вопрос, всегда ли на деловые переговоры господин Бакальчук берет с собой вооруженную охрану <...> Возможно, сторона защиты предпринимателя будет утверждать, что их доверитель лишь защищался, или же в крайнем случае настаивать на том, что корпоративные права миноритарного акционера были ущемлены настолько, что отстоять их можно было только с оружием в руках», – рассуждает Барсуков.