Что грозит Бакальчуку после столкновения у офиса Wildberries

Что грозит Бакальчуку после столкновения у офиса WildberriesВсего после перестрелки хотят арестовать 33 человека
Вечером 19 сентября Басманный суд Москвы избрал меру пресечения шести фигурантам дела о нападении на офис Wildberries. Под стражу, согласно сообщению суда, заключили Сайфулаева А.А., Коноплева И.С., Нурматова М.Х., Канаева Р.М., Ефремова А.В. и Мажиева М.Х. Они пробудут в СИЗО до 18 ноября. По факту стрельбы возле офиса Wildberries в Москве обвинения предъявлены, по разным версиям, от 27 до 33 фигурантам дела.
Среди них – совладелец Wildberries Владислав Бакальчуку (доля 1%). В результате конфликта в Романовом переулке, участником которого был предприниматель, погибли два человека. К полуночи, 20 сентября, Бакальчука в Басманный суд не доставили, сообщили «Ведомостям» два источника.
Теперь мужа совладелицы Wildberries Татьяны Бакальчук обвиняют в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), покушении на сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и самоуправстве (ст. 330 УК РФ). Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат Следственного комитета, куда дело передали из столичного управления СК.
Владислава Бакальчука задержали вечером 18 сентября после перестрелки в офисе Wildberries, расположенном в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы. В результате конфликта на пороге Wildberries пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов.
От полученных травм два человека уже скончались, сообщал СК. В Wildberries был объявлен день траура по погибшим, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Сотрудники теперь работают в других помещениях или из дома. Также в Wildberries заявили, что «компания оказывает полное содействие следователям».
Татьяна Бакальчук обвинила мужа в незаконном проникновении в офис. В то же время была попытка вломиться и в офис на «Динамо». Там, как писали «Ведомости», также якобы действовали соратники предпринимателя.
Владислав Бакальчук, в свою очередь, сообщил «Ведомостям», что якобы пришел на встречу в «Романов двор», о которой стороны договорились заранее. Wildberries утверждает, что такая встреча не назначалась. О том, что стрельбу вели оппоненты, говорят с обеих сторон.
«Мы категорически осуждаем попытки адвокатов Владислава Бакальчука выставить нападавших жертвами, считаем это верхом цинизма», – заявили в Wildberries.
Представитель бизнесмена заявил «Ведомостям», что адвокаты передали следствию все документы, подтверждающие, что 18 сентября в 12.00 в офисе Wildberries должна была состояться встреча с участием Бакальчука, юристов и представителей «ВБ девелопмента». В частности, Владислав Бакальчук подал заявления в ОВД и УВД Москвы, сообщив, что в сопровождении своих представителей и адвокатов придет в офис компании, «чтобы реализовать свои права участника ООО», говорит адвокат Бакальчука Руслан Черяпин.
На протяжении всего лета 2024 г. одна сторона (Татьяна Бакальчук) конфликта «уверяла», что все публичные «дрязги» на тему реформирования компании – это обыкновенный развод, напомнил управляющий коллегии адвокатов «Барсуков, Милютин и партнеры» Дмитрий Барсуков. Владислав Бакальчук, в свою очередь, заявлял, что Татьяна Бакальчук «поддалась чарам лихих людей», продолжает юрист.
Но в результате бизнесмену предъявлены обвинения, которые грозят пожизненным лишением свободы, констатирует Барсуков.
Преступления, в которых подозревают Владислава Бакальчука, носят характер «тяжких», отмечают адвокат Екатерина Бельская и адвокат и партнер «Рустам Кармаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По словам Бельской, если его вина будет доказана, то наказание будет суровым – с реальным лишением свободы. При этом уголовная ответственность за убийство и покушение на убийство отличается и по сути, и по срокам предусмотренного наказания, объясняет адвокат. По ее словам, за покушение на убийство могут назначить срок от семи до 15 лет лишения свободы, а в случае убийства – вплоть до пожизненного заключения.
Защите Владислава Бакальчука необходимо доказывать или его непричастность к инкриминируемым преступлениям, или противоправность поведения самих потерпевших, которая привела к наступившим последствиям, считает Горбунов. При этом, по словам Барсукова, вопрос о том, кто первым открыл стрельбу, важен, но не будет ключевым – те, кто стрелял вторым и отстреливался, «едва ли» будут признаны находящимися в состоянии необходимой обороны. Установить, кто открыл стрельбу, позволят камеры, утверждает Барсуков.
По его словам, следствию нужно будет выяснить, почему Владислав Бакальчук и его сопровождающие пришли в офис именно в этот день и именно в таком составе, почему при них могло быть огнестрельное оружие. «Факультативно следствие исследует вопрос, всегда ли на деловые переговоры господин Бакальчук берет с собой вооруженную охрану <...> Возможно, сторона защиты предпринимателя будет утверждать, что их доверитель лишь защищался, или же в крайнем случае настаивать на том, что корпоративные права миноритарного акционера были ущемлены настолько, что отстоять их можно было только с оружием в руках», – рассуждает Барсуков.
По словам Горбунова, обвинение, в свою очередь, будет стараться доказывать наличие умысла именно на совершение этих составов преступлений. Но это сложный аспект, поскольку вряд ли все участники со стороны Бакальчука шли именно с такой целью в здание, отмечает юрист. «Со стороны это выглядит как дикий способ разрешения конфликтов семьи, отягощенной значительными активами, вынесенный в публичную плоскость», – заключил Барсуков.