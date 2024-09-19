Состояние Бакальчук снизилось почти вдвое после сделки Wildberries с Russ
После объединения Wildberries с оператором наружной рекламы ГК Russ состояние генерального директора маркетплейса Татьяны Бакальчук снизилось с $7,9 млрд до $4,1 млрд. Об этом сообщил американский Forbes.
На положение Бакальчук повлияло то, что стороны зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ», 65% в котором принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ). Ее состояние также уменьшилось из-за падения курса рубля. При этом Бакальчук по-прежнему возглавляет рейтинг самых богатых женщин России журнала Forbes.
18 сентября произошла попытка рейдерского захвата столичных офисов Wildberries. В одном из них, расположенном в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы, произошла стрельба, погибли два охранника офиса. Бакальчук обвинила в произошедшем сооснователя маркетплейса, своего супруга Владислава Бакальчука. По ее словам, он прибыл в офис с вооруженной охраной.
Сам Бакальчук заявил, что на него и его команду пытались напасть, когда они приехали в офис маркетплейса «на переговоры по остановке строительства складов». В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что встреч с Бакальчуком и его представителями в офисах компании запланировано не было. Кроме того, на одном из опубликованных видео видно, что перед началом стрельбы один из участников инцидента разбивает окно для прохода в здание.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство).
В июне Wildberries сообщил об объединении с ГК Russ с целью создания цифровой торговой платформы. В июле они зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». После этого Владислав заявил о якобы неправомерном переводе активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Татьяна пояснила, что объединение компаний – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, супруг из-за небольшой доли в компании (1%) не принимал управленческих решений. В конце июля Бакальчук подала иск о расторжении брака.