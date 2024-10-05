Татьяна Ким официально сменила фамилию
Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким официально сменила фамилию на девичью. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Ким – теперь и официально», – уточнила Ким.
Она также приложила к публикации фотографию свидетельства о перемене имени.
23 сентября Ким объявила о смене фамилии на девичью. Она также сменила название своего Telegram-канала с Татьяны Бакальчук на Татьяну Ким. Это произошло на фоне попытки рейдерского захвата офиса Wildberries 18 сентября.
Wildberries объявил об объединении с ГК Russ для создания цифровой торговой платформы в июне 2024 г. В июле компании зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». Сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук заявил, что активы компании «путем юридических махинаций» якобы были неправомерно переведены в Russ Outdoor. Ким пояснила, что объединение – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, супруг из-за небольшой доли в компании (1%) не принимал управленческих решений. В конце июля Бакальчук подала иск о расторжении брака.
18 сентября произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Москве, при стрельбе погибли двое охранников. Ким обвинила в произошедшем Бакальчука, который прибыл в офис с вооруженной охраной. Бакальчук утверждал, что пришел в офис на встречу, о которой стороны договорились заранее.