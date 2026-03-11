Газета
Главная / Общество /

Рособрнадзор: переход на новую систему высшего образования не повлияет на ЕГЭ

Ведомости

Переход РФ на новую модель высшего образования не изменит процедуру проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев «РИА Новости».

Он подчеркнул, что ЕГЭ и далее будет использоваться как инструмент оценки знаний выпускников школ и отбора абитуриентов в высшие учебные заведения.

Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в мае 2023 г. В рамках реформы студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Аспирантура при этом выделена в отдельный уровень профессионального обучения, направленный на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

22 января президент России Владимир Путин продлил реализацию пилотного проекта до 2030 г. и расширил список участвующих в нем вузов еще на 11 университетов.

Сообщалось, что с предложением увеличить число участников пилота министр науки и высшего образования Валерий Фальков выступил 11 июля 2025 г. на совещании с президентом. По его словам, ключевая особенность реформы – полностью обновленные образовательные программы, прежде всего по инженерно-техническим направлениям, а также усиленная фундаментальная подготовка студентов.

