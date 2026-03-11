Рособрнадзор: переход на новую систему высшего образования не повлияет на ЕГЭ

Сообщалось, что с предложением увеличить число участников пилота министр науки и высшего образования Валерий Фальков выступил 11 июля 2025 г. на совещании с президентом. По его словам, ключевая особенность реформы – полностью обновленные образовательные программы, прежде всего по инженерно-техническим направлениям, а также усиленная фундаментальная подготовка студентов.