ФСБ предотвратила подрыв авиатехники беспилотниками агентом СБУ
ФСБ задержала жителя Владимирской области. По данным спецслужбы, он планировал диверсии против армейской авиатехники. Действовал мужчина по заданию СБУ. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Задержанный через WhatsApp сам вышел на связь с украинским агентом. Кураторы организовали доставку беспилотников и взрывчатки в Московскую и Калужскую области. Мужчина забрал все из тайников и перевез к себе домой.
«Фигурант <...> произвел пробную сборку взрывного устройства, предназначенного для использования с БПЛА, а также неоднократно отработал практические навыки управления беспилотником», – рассказали в ЦОС.
По заданию куратора он выезжал к аэродромам во Владимирской, Ивановской областях и в Москве. Задержали его на территории Ивановской области.
При обыске дома у мужчины нашли FPV-дроны, комплектующие, антенны, видеокамеры. Также изъяли взрывчатку, готовые взрывные устройства, ноутбук и средства связи.
УФСБ по Владимирской области возбудило уголовное дело. Фигуранту грозит обвинение в госизмене (ст. 275), участии в диверсионном сообществе (ч. 2 ст. 281.3) и незаконном хранении взрывчатки (ч. 4 ст. 222.1).
Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что террористическая угроза в России сохранится и будет обостряться по мере ухудшения положения украинской армии на фронте. При этом за 2025 г. силовики предотвратили 423 преступления террористической направленности, более 300 из них признаны терактами, заявил глава службы.