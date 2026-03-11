ФСБ предотвратила подрыв авиатехники беспилотниками агентом СБУ

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что террористическая угроза в России сохранится и будет обостряться по мере ухудшения положения украинской армии на фронте. При этом за 2025 г. силовики предотвратили 423 преступления террористической направленности, более 300 из них признаны терактами, заявил глава службы.