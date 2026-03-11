Суд отказал в УДО экс-нотариусу, осужденному за хищение у семьи актера Баталова

По версии следствия, Цивин и Дрожжина расположили к себе вдову Баталова и его младшую дочь, предложив им оказать помощь и поддержку после смерти артиста. Следователи установили, что подсудимые на протяжении нескольких лет «с целью создания образа добропорядочности и наличия искреннего намерения заботы» помогали в решении бытовых вопросов и обеспечивали предметами первой необходимости и продуктами питания. После чего обманом подписали доверенности на распоряжение всеми денежными средствами, находящимися на их расчетных счетах.