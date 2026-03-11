Суд отказал в УДО экс-нотариусу, осужденному за хищение у семьи актера Баталова
Люблинский районный суд Москвы отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшему нотариусу Дмитрию Бублию, осужденному по делу о хищении имущества семьи покойного актера Алексея Баталова. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Бублий был осужден на пять лет колонии общего режима за пособничество в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, а также за злоупотребление полномочиями частного нотариуса.
Замоскворецкий районный суд Москвы вынес обвинительный приговор фигурантам по делу Баталова в мае 2023 г. Кроме Бублия срок получил юрист Михаил Цивин, его супруге Наталье Дрожжиной назначили четыре года условно.
По версии следствия, Цивин и Дрожжина расположили к себе вдову Баталова и его младшую дочь, предложив им оказать помощь и поддержку после смерти артиста. Следователи установили, что подсудимые на протяжении нескольких лет «с целью создания образа добропорядочности и наличия искреннего намерения заботы» помогали в решении бытовых вопросов и обеспечивали предметами первой необходимости и продуктами питания. После чего обманом подписали доверенности на распоряжение всеми денежными средствами, находящимися на их расчетных счетах.
В 2019-2020 гг. им удалось снять все сбережения потерпевших в общей сумме более 20 млн руб. Более того, с целью приобретения права на доли в квартирах и мастерской Баталова фигуранты подписали у потерпевших договоры пожизненного содержания с иждивением, которые в дальнейшем были удостоверены нотариусом Бублием.
Актер Алексей Баталов умер 15 июня 2017 г. Ему было 88 лет. Он известен ролями в картинах «Летят журавли», «Дело Румянцева», «Девять дней одного года», «Чисто английское убийство», «Москва слезам не верит».