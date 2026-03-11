Кравцов заявил о переходе всех российских школ на мессенджер Max
Все российские школы перешли на использование мессенджера Max. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам министра, платформой уже пользуются более 20 млн учителей и школьников. Внедрение сервиса важно для защиты детей от деструктивного контента, Max представляет собой защищенную платформу, подчеркнул он.
«Здесь и доступ к дневникам, к школьным заданиям, поступление в детские сады, школы», – добавил министр.
10 марта сообщалось, что в мессенджере Max зарегистрировались уже 100 млн пользователей. Ежедневная аудитория сервиса достигла 70 млн человек.
По последним данным, пользователи платформы ежедневно отправляют более 1 млрд сообщений и совершают около 28 млн звонков. С момента запуска сервиса было отправлено 62 млрд сообщений, совершено более 3 млрд звонков, а также записано и отправлено 470 млн видеокружков.
Число групповых чатов в Max достигло 25,5 млн. Кроме того, пользователи, блогеры и компании создали в мессенджере 2,2 млн публичных и приватных каналов.