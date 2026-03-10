Газета
В мессенджере Max зарегистрировались 100 млн пользователей

Ведомости

В Max зарегистрировались 100 млн пользователей. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба мессенджера.

Сообщается, что ежедневная аудитория платформы достигла 70 млн человек. Пользователи мессенджера ежедневно отправляют более 1 млрд сообщений и совершают около 28 млн звонков. С момента запуска сервиса было отправлено 62 млрд сообщений, совершено более 3 млрд звонков, а также записано и отправлено 470 млн видеокружков.

Количество групповых чатов в Max достигло 25,5 млн. Кроме того, авторы, блогеры, пользователи и компании создали в мессенджере 2,2 млн публичных и приватных каналов.

5 марта стало известно, что регистрация в Max стала доступной для жителей 40 стран, включая государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

