В мессенджере Max зарегистрировались 100 млн пользователей
В Max зарегистрировались 100 млн пользователей. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба мессенджера.
Сообщается, что ежедневная аудитория платформы достигла 70 млн человек. Пользователи мессенджера ежедневно отправляют более 1 млрд сообщений и совершают около 28 млн звонков. С момента запуска сервиса было отправлено 62 млрд сообщений, совершено более 3 млрд звонков, а также записано и отправлено 470 млн видеокружков.
Количество групповых чатов в Max достигло 25,5 млн. Кроме того, авторы, блогеры, пользователи и компании создали в мессенджере 2,2 млн публичных и приватных каналов.
5 марта стало известно, что регистрация в Max стала доступной для жителей 40 стран, включая государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.