В мессенджере Max зарегистрировались 100 млн пользователей

Сообщается, что ежедневная аудитория платформы достигла 70 млн человек. Пользователи мессенджера ежедневно отправляют более 1 млрд сообщений и совершают около 28 млн звонков. С момента запуска сервиса было отправлено 62 млрд сообщений, совершено более 3 млрд звонков, а также записано и отправлено 470 млн видеокружков.