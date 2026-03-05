Зарегистрироваться в Max теперь могут жители 40 стран
Регистрация в Max стала доступной для жителей 40 стран, включая государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Об этом сообщает пресс-служба национального мессенджера.
В частности, зарегистрироваться в Мax можно с sim-картой операторов Вьетнама, Индонезии, ОАЭ, Таиланда, Туркменистана, Турции, Кубы, Ирака, Венесуэлы и др.
Общаться с пользователями из других государств можно, если добавить номера друг друга в список контактов. Для усиления защиты аккаунта есть возможность установки двухфакторной аутентификации, «Безопасного режима» и «Семейной защиты». Эти настройки доступны в профиле пользователя в разделе «Безопасность».
В ноябре 2025 г. Max расширил географию звонков и сообщений: кроме России и Белоруссии, сервис заработал в Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане и Узбекистане.