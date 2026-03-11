Госдума запретила выдворять служивших в составе ВС РФ иностранцев
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий применять административное выдворение к иностранцам, служившим по контракту в Вооруженных силах России. Об этом сообщили в нижней палате парламента.
Поправки внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Согласно документу, иностранцы, проходившие военную службу по контракту в составе ВС РФ, не подлежат административному выдворению из страны.
Если такие лица совершат административное правонарушение, за которое КоАП предусматривает выдворение, им может быть назначен штраф или обязательные работы сроком от 100 до 200 часов.
В случае грубого нарушения правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях суд также сможет назначить административный запрет на посещение мест проведения таких мероприятий на срок от одного года до семи лет.
8 марта также сообщалось, что президент России Владимир Путин запретил экстрадицию иностранцев, проходящих службу в ВС РФ. Соответствующие изменения были внесены в ч. 1 ст. 464 Уголовно-процессуального кодекса. Закон установил дополнительное основание для отказа в выдаче иностранного гражданина другому государству для уголовного преследования или исполнения приговора.