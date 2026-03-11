Комитет ГД одобрил проект о выезде из РФ детей мигрантов по достижении 18 лет

Кроме того, законопроект предлагает аннулировать вид на жительство (ВНЖ) или разрешение на временное проживание (РВП) мигрантам, которые работали меньше 10 месяцев в течение года с момента их выдачи. Эти условия распространяются и на иностранных граждан, работающих у физических лиц для личных, домашних и других подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, если в отчетном году их деятельность составляла менее десяти месяцев или если уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в виде фиксированного авансового платежа за себя и каждого члена семьи на их иждивении была подтверждена за период менее десяти месяцев.