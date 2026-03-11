Комитет ГД одобрил проект о выезде из РФ детей мигрантов по достижении 18 лет
Комитет Госдумы по делам Содружества независимых государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате Думы в первом чтении законопроект, согласно которому дети трудовых мигрантов, достигшие 18 лет, должны будут покинуть Россию в течение 30 дней, если у них нет других законных оснований для проживания, или оформить патент. Об этом сообщает «РИА Новости».
Законопроект также предусматривает запрет на выдачу или продление трудового патента мигрантам, чей доход ниже прожиточного минимума, следует из соответствующего документа. В пояснительной записке указано, что для сравнения доходов может быть использован региональный коэффициент, установленный законодательством субъекта РФ.
Документ также предусматривает автоматическую передачу информации о доходах иностранных граждан, полученных за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года, из налоговых органов в МВД России. Для подтверждения временного или постоянного проживания в России иностранный гражданин должен будет предоставить справку о доходах за отчетный период или копию налоговой декларации, подтверждающей сумму и источники доходов за прошедший календарный год.
Кроме того, законопроект предлагает аннулировать вид на жительство (ВНЖ) или разрешение на временное проживание (РВП) мигрантам, которые работали меньше 10 месяцев в течение года с момента их выдачи. Эти условия распространяются и на иностранных граждан, работающих у физических лиц для личных, домашних и других подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, если в отчетном году их деятельность составляла менее десяти месяцев или если уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в виде фиксированного авансового платежа за себя и каждого члена семьи на их иждивении была подтверждена за период менее десяти месяцев.
Правительство внесло 21 февраля на рассмотрение Госдумы законопроект, по которому дети мигрантов, которые работают в Россию по патенту, по достижении совершеннолетия должны будут покинуть Россию в течение 30 дней, если у них нет других законных оснований для проживания. Изменения будут внесены в закон «О правовом положении иностранных граждан».