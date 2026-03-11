Лыжник Голубков посвятил победу на Паралимпийских играх РФ и лично Путину
Российский лыжник Иван Голубков, который завоевал золотую медаль в забеге на 10 км среди спортсменов с нарушениями функций ног на Паралимпийских играх в Италии, посвятил свою победу всей России и лично президенту страны Владимиру Путину.
«Эта медаль всей нашей стране. Спасибо моим близким, друзьям, всем, кто болеет. Хочу и президента поздравить. Прославлять свою страну дорогого стоит. Также посвящаю медаль "Громова Тим" (лыжникам, тренирующимся под руководством Ирины Громовой). Ребята не смогли приехать, так что посвящаю нашей лыжной команде», – сказал спортсмен (цитата по «РИА Новости»).
Золото, завоеванное Голубковым, стало третьим для российской сборной на текущих играх. Он преодолел дистанцию за 24 мин. 5,8 сек. Вторым финишировал китаец Мао Чжунъу, показавший результат 24 мин. 22,1 сек. Третье место досталось его соотечественнику Чжэн Пэну, который завершил гонку за 24 мин. 24,5 сек.
Голубкову 30 лет. Он является шестикратным чемпионом мира и девятикратным обладателем Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди людей с инвалидностью.