АТОР: спрос на зарубежные туры упал на 20% за две недели
Спрос россиян на туристические поездки в другие страны снизился за две недели примерно на 20% после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает ТАСС.
«Многие туристы боятся и не хотят никуда лететь. Они хотят посмотреть, как будут развиваться события, успокоится ситуация или нет. <...> Если сравнивать с концом февраля, то за две недели спрос снизился процентов на 20%», – сказала она.
По словам Ломидзе, в случае продолжения военной операции и после конца марта выездной туризм получит удар. Она отметила, что в 2026 г. выездной турпоток из России в этой ситуации уменьшится примерно на 8% в сравнении с результатом 2025 г.
10 марта АТОР сообщала, что около 10 000 организованных и самостоятельных российских туристов сейчас находятся в Таиланде. Они должны были вернуться в РФ через аэропорты ближневосточных стран. В ассоциации напомнили, что власти Таиланда разрешили россиянам находиться дополнительные 30 дней без визы, если их рейсы отменены из-за закрытия воздушного пространства и истек срок безвизового пребывания.