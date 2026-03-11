В Москве-реке нашли тело пропавшего в Звенигороде подростка
В Москве-реке обнаружили тело одного из трех подростков, пропавших пять дней назад в Звенигороде Московской области, сообщили в МЧС России.
Старший помощник руководителя областного СК РФ Ольга Врадий сообщила «РИА Новости», что было найдено тело мальчика. Оно находилось на расстоянии около 800 м от места, где, предположительно, дети провалились под лед.
11 марта поисковую работу вели аэролодками вниз по течению на расстоянии 17 км от штаба, который развернули недалеко от места пропажи. Водолазные группы отрабатывали также противоположный берег, а шесть лодок с камерами бокового обзора проводили мониторинг от штаба вниз по течению на расстояние 14 км. С воздуха поиск проводился при помощи вертолета и четырех беспилотников.
Работу спасателей осложняет вскрытие Москвы-реки и движение льда. Поиски продолжаются, к ним привлечено порядка 130 человек и 46 единиц техники. С 11 марта к операции дополнительно привлекли группировку аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС РФ. Оперштаб задействует все доступные силы и средства, сообщили в МЧС.
7 марта стало известно о пропаже двух мальчиков 12 лет и девочки 13 лет, они ушли на прогулку и не вернулись. Дети часто гуляли у реки. На следующей день ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подростки утонули.