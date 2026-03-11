Присяжные признали экс-сенатора Савельева виновным в покушении на убийство

14 января Одинцовский суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры РФ также взыскал с Савельева в доход государства более 609 млн руб. Эти средства были получены бывшим сенатором из незаконных источников. По уголовному делу, связанному с покушением, Савельев находится под стражей с лета 2024 г.