Присяжные признали экс-сенатора Савельева виновным в покушении на убийство

Коллегия присяжных заседателей единогласно признала виновным в покушении на убийство бывшего сенатора Дмитрия Савельева. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Решение было принято в Тверском районном суде Москвы. На основании вердикта присяжных Савельеву позднее будет оглашен приговор.

Сенатор опосредованно владел долей около 40%. Он, согласно выводам следствия, выделил компании десятки миллионов рублей, но не получил обещанной прибыли, после чего в отношениях с бизнес-партнером произошел конфликт.

14 января Одинцовский суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры РФ также взыскал с Савельева в доход государства более 609 млн руб. Эти средства были получены бывшим сенатором из незаконных источников. По уголовному делу, связанному с покушением, Савельев находится под стражей с лета 2024 г.

