Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

В районе черноморского побережья упал небольшой метеорит

Ведомости

Ночью 12 марта в районе черноморского побережья России, предположительно, разрушился небольшой метеорит. Об этом сообщается в Telegram-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».

Отмечается, что ночью в ряде региональных Telegram-каналов в крупных населенных пунктах у восточного черноморского побережья России появились сообщения о массовом наблюдении яркого болида. Отмечается, что это произошло во временном интервале примерно с 22:24 до 22:36 мск.

«Исходя из видео, в атмосфере Земли разрушился небольшой метеорит размером несколько десятков сантиметров (возможно, до полуметра). При этом, исходя из особенностей фрагментации, существует вероятность, что наблюдался техногенный объект», – говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что точные координаты падения метеорита пока не определены, но с большой вероятностью объект разрушился непосредственно над Черным морем. Записи сделаны в Новороссийске, Ростове-на-Дону и Анапе, но, по словам экспертов, «почти наверняка след болида может быть обнаружен на ориентированных в южном направлении камерах в Краснодаре», а также в населенных пунктах в 100-200 километровой зоне вдоль линии побережья.

9 марта Die Zeit писала, что обломки метеорита нанесли ущерб крышам и домам в регионах Хунсрюк, Айфель и городе Кобленц в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в Германии. Пострадавших нет.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её