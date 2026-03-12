В районе черноморского побережья упал небольшой метеорит

Ученые отмечают, что точные координаты падения метеорита пока не определены, но с большой вероятностью объект разрушился непосредственно над Черным морем. Записи сделаны в Новороссийске, Ростове-на-Дону и Анапе, но, по словам экспертов, «почти наверняка след болида может быть обнаружен на ориентированных в южном направлении камерах в Краснодаре», а также в населенных пунктах в 100-200 километровой зоне вдоль линии побережья.