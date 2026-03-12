В районе черноморского побережья упал небольшой метеорит
Ночью 12 марта в районе черноморского побережья России, предположительно, разрушился небольшой метеорит. Об этом сообщается в Telegram-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».
Отмечается, что ночью в ряде региональных Telegram-каналов в крупных населенных пунктах у восточного черноморского побережья России появились сообщения о массовом наблюдении яркого болида. Отмечается, что это произошло во временном интервале примерно с 22:24 до 22:36 мск.
«Исходя из видео, в атмосфере Земли разрушился небольшой метеорит размером несколько десятков сантиметров (возможно, до полуметра). При этом, исходя из особенностей фрагментации, существует вероятность, что наблюдался техногенный объект», – говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что точные координаты падения метеорита пока не определены, но с большой вероятностью объект разрушился непосредственно над Черным морем. Записи сделаны в Новороссийске, Ростове-на-Дону и Анапе, но, по словам экспертов, «почти наверняка след болида может быть обнаружен на ориентированных в южном направлении камерах в Краснодаре», а также в населенных пунктах в 100-200 километровой зоне вдоль линии побережья.
9 марта Die Zeit писала, что обломки метеорита нанесли ущерб крышам и домам в регионах Хунсрюк, Айфель и городе Кобленц в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в Германии. Пострадавших нет.