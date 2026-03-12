Водолазы провели около 60 погружений при поиске детей в Звенигороде
Водолазы провели 58 погружений при поиске пропавших детей в Звенигороде, обследовано 10 000 кв. м акватории. Об этом «Ведомостям» сообщили в МЧС России.
За сутки специалистами было проведено 27 погружений и обследовано 4200 кв. м. Лодками с боковым обзором обследовано 730 000 кв. м, протяженность составила порядка 27 км. Пешими группами пройдено 59 км по двум берегам реки.
Поиски проводят и ночью – организовано патрулирование на пяти аэролодках с прожекторами. Сейчас радиус поиска и количество водолазных групп были увеличены, к поискам подключилась дополнительная группа водолазов Центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России.
7 марта стало известно о пропаже двух мальчиков 12 лет и девочки 13 лет, они ушли на прогулку и не вернулись. Дети часто гуляли у реки. На следующей день ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что подростки утонули. 11 марта в МЧС сообщили, что в Москве-реке обнаружили тело одного из трех подростков.