Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Водолазы провели около 60 погружений при поиске детей в Звенигороде

Ведомости

Водолазы провели 58 погружений при поиске пропавших детей в Звенигороде, обследовано 10 000 кв. м акватории. Об этом «Ведомостям» сообщили в МЧС России.

За сутки специалистами было проведено 27 погружений и обследовано 4200 кв. м. Лодками с боковым обзором обследовано 730 000 кв. м, протяженность составила порядка 27 км. Пешими группами пройдено 59 км по двум берегам реки.

Поиски проводят и ночью – организовано патрулирование на пяти аэролодках с прожекторами. Сейчас радиус поиска и количество водолазных групп были увеличены, к поискам подключилась дополнительная группа водолазов Центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России.

7 марта стало известно о пропаже двух мальчиков 12 лет и девочки 13 лет, они ушли на прогулку и не вернулись. Дети часто гуляли у реки. На следующей день ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что подростки утонули. 11 марта в МЧС сообщили, что в Москве-реке обнаружили тело одного из трех подростков.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её