Водолазы провели около 60 погружений при поиске детей в Звенигороде

7 марта стало известно о пропаже двух мальчиков 12 лет и девочки 13 лет, они ушли на прогулку и не вернулись. Дети часто гуляли у реки. На следующей день ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что подростки утонули. 11 марта в МЧС сообщили, что в Москве-реке обнаружили тело одного из трех подростков.