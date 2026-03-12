МВД раскрыло хищение 8 млрд рублей при строительстве Центра гимнастики в Сочи
МВД раскрыло хищение свыше 8 млрд руб. при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В хищении и легализации денежных средств в особо крупном размере обвиняются 13 человек. Подозреваемыми в преступлениях являются бывшие член совета директоров ПАО «Газпром», заместитель гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» и другие лица из числа руководителей подрядных и дочерних организаций.
По версии следствия, с 2016 по май 2019 г. фигуранты создавали видимость выполнения работ на объекте Центра художественной гимнастики Сочи, но «на самом деле выделенные ООО «Газпром инвестгазификация» средства в размере более 8 млрд руб. были похищены».
«В дальнейшем криминальные доходы на сумму 1,5 млрд руб. были легализованы», – сообщила Волк.
Ряд фигурантов объявлены в международный розыск. Предполагаемый организатор преступления заочно арестован.
В январе этого года двух замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края арестовали по обвинению в мошенничестве. До этого силовики задержали министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Переверзева. Задержание, как сообщал источник «РИА Новости», связано с проверкой государственных контрактов на обслуживание дорог.