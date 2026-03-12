МВД раскрыло хищение 8 млрд рублей при строительстве Центра гимнастики в Сочи

В январе этого года двух замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края арестовали по обвинению в мошенничестве. До этого силовики задержали министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Переверзева. Задержание, как сообщал источник «РИА Новости», связано с проверкой государственных контрактов на обслуживание дорог.