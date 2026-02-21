Подсчеты «Ведомостей»: за 10 лет под преследование попали 50 вице-губернаторов

Уголовными делами в отношении вице-губернаторов за последние десять лет отметился почти каждый четвертый регион России. Рекордное число – семь заместителей, столкнувшихся с преследованием, – зафиксировано у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева (назначен врио еще в апреле 2015 г.). Уже в феврале 2017 г. был арестован Юрий Гриценко, курировавший строительную сферу. Спустя пять лет суд приговорил его к четырем годам условно за мошенничество и превышение полномочий при финансировании строительства перинатального центра в Сочи. В 2025 г. уголовные дела возбудили сразу против трех бывших и действующих вице-губернаторов региона. В их числе – экс-депутат Госдумы Анатолий Вороновский, который вместе с десятками других фигурантов проходит по делу о получении откатов на 2,8 млрд руб. в период руководства минтрансом Краснодарского края и пребывания в должности вице-губернатора.