Подсчеты «Ведомостей»: за 10 лет под преследование попали 50 вице-губернаторов

Подсчеты «Ведомостей»: за 10 лет под преследование попали 50 вице-губернаторовФигурантами стали чиновники из 23 регионов, антилидером оказалась Кубань
12 февраля сотрудники ФСБ задержали заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Суд отправил его в СИЗО по обвинению в получении взятки на 1,88 млн руб. В конце января была арестована бывшая вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова (обвиняется в мошенничестве). Всего с 2016 г. в России под уголовное преследование попали не менее 50 действующих и бывших заместителей глав регионов, подсчитали «Ведомости» на основе сообщений СМИ и силовых структур.
В 2025 г. в России было зафиксировано как минимум 15 подобных уголовных дел. Это практически столько же, сколько за предыдущие пять лет в совокупности. Фигурантами стали чиновники с Кубани, из Курской, Белгородской, Брянской и других областей.
До прошлого года лидером по числу новых производств оставался 2016 г., когда были арестованы семеро заместителей глав регионов. Тогда наиболее резонансными стали уголовные дела против бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, а также чиновников Кемеровской области – Александра Данильченко и Алексея Иванова.
Оганесян, занимавший пост вице-губернатора в 2013-2015 гг., был признан виновным в получении взятки при строительстве стадиона на Крестовском острове – объекта к чемпионату мира по футболу в 2018 г. За 22 млн руб. чиновник незаконно привлек к работам субподрядчика, который через фирму-однодневку похитил аванс более 50 млн руб. Суд приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы, в начале 2025-го с него была снята судимость. Заместители главы Челябинской области Данильченко и Иванов проходили фигурантами дела о попытке рейдерского захвата угольного разреза «Инской» в Кузбассе вместе с экс-руководителем управления СК по Кемеровской области Сергеем Калинкиным. Данильченко получил пять с половиной лет лишения свободы, Иванов – шесть, а Калинкин – десять.
Уголовными делами в отношении вице-губернаторов за последние десять лет отметился почти каждый четвертый регион России. Рекордное число – семь заместителей, столкнувшихся с преследованием, – зафиксировано у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева (назначен врио еще в апреле 2015 г.). Уже в феврале 2017 г. был арестован Юрий Гриценко, курировавший строительную сферу. Спустя пять лет суд приговорил его к четырем годам условно за мошенничество и превышение полномочий при финансировании строительства перинатального центра в Сочи. В 2025 г. уголовные дела возбудили сразу против трех бывших и действующих вице-губернаторов региона. В их числе – экс-депутат Госдумы Анатолий Вороновский, который вместе с десятками других фигурантов проходит по делу о получении откатов на 2,8 млрд руб. в период руководства минтрансом Краснодарского края и пребывания в должности вице-губернатора.
Из всех 50 бывших и действующих вице-губернаторов, заинтересовавших следователей, только четверо обвинялись в преступлениях, совершенных ими до занятия своего поста. При этом проблемы с законом возникали преимущественно у чиновников мужского пола. В 2016-2026 гг. уголовные дела были возбуждены только в отношении трех женщин на посту заместителя главы региона: Елены Мазанько (Владимирская область, 2017), Лилии Федотовой (Ростовская область, 2025) и Анны Миньковой (Краснодарский край, 2026).
Чаще всего чиновников этого уровня преследуют за взяточничество: статья о получении взятки (290 УК РФ) фигурирует в половине всех уголовных дел, возбужденных с 2016 г. В 2019 г. суд вынес единственный за десять лет приговор о даче взятки (291 УК РФ). Тогда бывший замглавы Новгородской области Арнольд Шалмуев получил десять лет колонии строгого режима. Суд установил, что в 2012 г. чиновник передал экс-сенатору 17 млн руб. за покровительство. При этом Шалмуев в 2016 г. уже был осужден за хищение бюджетных средств при исполнении госконтрактов на строительство.
Единственным вице-губернатором, оказавшимся фигурантом сразу двух уголовных дел за десятилетний период, стал заместитель главы Владимирской области Дмитрий Хвостов. В 2018 и 2020 гг. суд по разным обвинениям во взяточничестве приговорил его к совокупному сроку 12 лет и штрафу в размере 40 млн руб.
Российские вице-губернаторы, столкнувшиеся в 2016-2026 гг. с уголовным преследованием за взяточничество, обвинялись в получении или вымогательстве в общей сложности около 316 млн руб., следует из подсчетов «Ведомостей». Почти треть этой суммы связана с делом вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главы областного представительства в Москве Кирилла Бочарова. Оба были арестованы в феврале 2025 г.: следствие инкриминирует им вымогательство 100 млн руб. у лесопромышленной организации за восстановление договора аренды лесных участков. Подозреваемые успели получить половину требуемой суммы, были задержаны с поличным.
Если же смотреть только на дела, завершившиеся приговором суда, то сумма взяток 16 фигурантов составила почти 119 млн руб. При этом совокупный размер уголовных штрафов, назначенных осужденным, превысил 310 млн руб.
Максимальное наказание по статье о получении взятки для должностного лица – 15 лет лишения свободы. За последние десять лет наивысший срок среди вице-губернаторов – 12 лет – получил упомянутый выше Дмитрий Хвостов по итогам двух процессов. В среднем заместители глав регионов, уличенные во взяточничестве, были осуждены на 7 лет и 10 месяцев заключения.
Трое заместителей глав регионов получили по 11 лет колонии за взяточничество. Среди них – бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов, которого в конце 2025-го приговорили к такому сроку за получение взятки в размере 3 млн руб. Суд также обязал его выплатить рекордный для подобных дел штраф – 90 млн руб. Любопытно, что пост Власова после его ареста занял Александр Нестеренко, который уже сам в мае 2025 г. был арестован в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.
Общая сумма ущерба по преступлениям осужденных российских вице-губернаторов, не связанных со взятками, составляет примерно 578 млн руб., следует из подсчетов «Ведомостей». При этом большая часть этой суммы приходится на дело первого замгубернатора Новгородской области Бориса Воронцова, совокупный ущерб от преступлений которого составил 397 млн руб. В 2020 г. суд приговорил его к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 3 млн руб.
В данный момент идет расследование дел заместителей глав субъектов со значительно большим ущербом. Так, арестованная в феврале 2025 г. вице-губернатор и министр финансов Ростовской области Лилия Федотова обвиняется в превышении должностных полномочий при получении кредита для нужд региона, что причинило ущерб бюджету на 1,9 млрд руб. А экс-заместители главы Белгородской области Владимир Базаров и Рустэм Зайнуллин, арестованные в 2025 г., фигурируют вместе с другими подозреваемыми в масштабном деле о хищении 1 млрд руб., выделенных на строительство оборонных сооружений в регионе.