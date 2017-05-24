В Краснодаре задержан вице-губернатор края Юрий Гриценко

В Краснодаре задержан и ночью доставлен в изолятор временного содержания вице-губернатор края Юрий Гриценко, пишет «Коммерсантъ».

Его подозревают в превышении полномочий: следствие считает, что при участии Гриценко была организована схема перевода 200 млн руб. застройщику для выплаты кредита за счет средств ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза», которое курировал вице-губернатор. Кроме того, вице-губернатор подозревается в мошенничестве - незаконном получении под застройку 2 га муниципальной земли в пригороде Краснодара.

С сегодняшнего дня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев освободил Юрия Гриценко от занимаемой должности, сообщили «Кубанские новости».