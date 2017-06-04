Вице-губернатор Владимирской области задержана по подозрению в коррупции

Вице-губернатора Владимирской области Елену Мазанько задержали по подозрению в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Светлану Орлову. По ее словам, Мазанько вменяют два эпизода получения взяток в 2014 г. - в размере 1 млн и 2 млн руб. Решение об аресте подозреваемой будет принято во вторник, 6 июня.

«Это все провокация. Никаких взяток она не брала. Я навела порядок во всем, что касается газа, тепла, воды, электричества», — считает Орлова. Она рассказала, что взятки, в которых обвиняют вице-губернатора, связаны с распределением земель во Владимирской области.

«Мы последний закон приняли, по которому распределение земель забрали на областной уровень, а там же был полный бардак, когда она пришла. Многодетные семьи не были обеспечены землей, бардак был полный с собственностью, мы наводили порядок, а там интересы очень большие», — сказала губернатор.

Мазанько контролирует работу департамента имущественных и земельных отношений, финансового управления и управления по социально-хозяйственному обеспечению региона. Она начала работу в администрации Владимирской области в июле 2013 г. Ранее она была вице-губернатором Кемеровской области.